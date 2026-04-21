En una publicación de X, el ministro de Asustos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, arremetió contra el bloqueo naval de Estados Unidos.

“Irán ​sabe cómo ‌neutralizar las restricciones, cómo defender sus intereses y cómo resistir el acoso”. Abbas Araqchi, ministro de Asustos Exteriores de Irán

De acuerdo con Araqchi, el bloqueo es una forma de declaración de guerra y, por lo tanto, una violación del alto al fuego interpuesto por el presidente Donald Trump.

Estados Unidos e Irán se encuentran en medio de negociaciones para poner fin a la guerra iniciada en febrero de 2026.

Donald Trump extiende el alto al fuego con Irán

A través de su cuenta en Truth Social, el presidente Trump anunció una extensión del alto al fuego con Irán a pocas horas del vencerse el primer plazo.

El mandatario puntualizó que no habrá ataques en contra del territorio y que estará en espera de la unificación del régimen islámico para presentar una propuesta, en el marco de las negociaciones entre ambas naciones.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Brendan Smialowski/AFP / AFP)

Sin embargo, Donald Trump aclaró que continuará el bloqueo en costas iraníes, el cual fue parte de su estrategia para presionar en el marco de un alto al fuego definitivo.

A su vez, prometió que la nueva extensión durará hasta que concluyan las negociaciones sin importar el acuerdo al que se llegue.

La tregua tuvo una duración de dos semanas, plazo que caducaba este lunes.

Aún así, hubo fuertes tensiones durante este periodo, pues tanto Estados Unidos como Irán señalaron violaciones a la tregua por parte de sus contrapartes.

Entre las conversaciones se busca la regulación de las rutas marítimas, sobre todo en el estrecho de Ormuz.

Por otro lado, Estados Unidos enfatiza su postura en restringir el desarollo de armas nucleares en Irán.

Sin embargo, ninguna de las naciones ha logrado llegar a un mutuo acuerdo, sumando el hecho que las reuniones en Islamabad se han visto atrasadas en más de una ocasión.