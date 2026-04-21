Donald Trump, presidente de Estados Unidos, acusó a Irán de incumplir el alto al fuego en numerosas ocasiones, a pocas horas de una posible nueva ronda de negociaciones entre ambos países. El mensaje fue difundido por el mandatario a través de Truth Social.

“¡Irán ha violado el alto al fuego en numerosas ocasiones!” Donald Trump en Truth Social

Donald Trump acusa a Irán de incumplir el alto al fuego repetidamente (Donald Trump en Truth Social)

Previo al intento de diálogo, funcionarios de alto nivel de Estados Unidos viajaron a Pakistán con la intención de reunirse con representantes iraníes.

Sin embargo, diversos reportes señalan que ningún integrante de la delegación de Irán asistiría al encuentro.

En semanas recientes, tanto Irán como Estados Unidos se han acusado mutuamente de no respetar los acuerdos de cese al fuego en la región. A ello se suman los ataques de Israel en Líbano, lo que ha complicado aún más el escenario regional.

Trump presume posición “muy sólida” para negociar con Irán

Trump aseguró este martes que Washington mantiene una posición fuerte para negociar, pese a la posible ausencia iraní en Pakistán.

“Vamos a lograr un gran acuerdo. Creo que no tienen otra opción... Estamos en una posición de negociación muy, muy fuerte”, declaró Trump en entrevista con CNBC.

Hasta el momento, el presidente estadounidense no confirmó si las conversaciones se realizarán oficialmente tras la negativa reportada de la delegación iraní.

Irán lanza advertencia: usaría “nuevas cartas en el campo de batalla”

Por su parte, Irán advirtió que podría responder con nuevas estrategias militares si se reanudan las hostilidades. Así lo señaló el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

“No aceptamos negociaciones bajo la sombra de amenazas y, en las últimas dos semanas, nos hemos estado preparando para mostrar nuevas cartas en el campo de batalla”, escribió en la red social X.

Trump mantiene bloqueo naval contra Irán

Además, Trump afirmó que Estados Unidos no levantará el bloqueo naval impuesto a puertos iraníes hasta que exista un acuerdo de paz con Teherán.

La tensión entre Washington y Teherán continúa escalando mientras crece la incertidumbre sobre si habrá negociaciones formales en las próximas horas.