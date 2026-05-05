Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, afirmó que ya concluyó el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Destacó que ahora la estrategia de Estados Unidos se concentra en la defensa del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz y la presión diplomática sobre Teherán para alcanzar un acuerdo de paz duradero.

“La operación terminó. Furia épica, tal como el presidente notificó al Congreso, ya terminamos con esa etapa. Ahora estamos con el Proyecto Libertad” Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

Marco Rubio dice que la ofensiva iniciada en febrero contra Irán “ha terminado”

Marco Rubio anunció la conclusión de la fase ofensiva de la operación militar estadounidense contra Irán, denominada “Furia Épica”, lanzada en febrero.

En conferencia en la Casa Blanca, el secretario de Estado de Estados Unidos puntualizó que tras alcanzar los objetivos estratégicos, la administración de Donald Trump ha transitado hacia el “Proyecto Libertad”.

Irán condiciona reapertura de Ormuz al fin del bloqueo de Estados Unidos (Yazmín Betancourt)

Se trata de un enfoque defensivo destinado a escoltar embarcaciones comerciales y garantizar el libre tránsito en el estrecho de Ormuz.

Y es que Estados Unidos busca priorizar la presión diplomática y la negociación para alcanzar un acuerdo de paz duradero.

Sin embargo, Estados Unidos mantiene una postura de respuesta letal si las negociaciones fracasan o si Irán rompe el actual alto el fuego.

“Si no nos disparan, no disparamos. Pero si somos atacados, responderemos con eficacia letal” Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

Marco Rubio destacó que un tema central en las negociaciones es el programa nuclear iraní.

“En lo que respecta a una negociación, creo que el presidente ha sido claro en que parte del proceso no solo tiene que ver con el enriquecimiento, sino con qué ocurre con este material que está muy profundo en algún lugar” Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

Así inició la ofensiva militar de Estados Unidos contra Irán

Israel y Estados Unidos atacaron a Irán el pasado 28 de febrero, matando a altos dirigentes y destruyendo importantes instalaciones militares económicas.

Irán respondió con ataques de misiles y drones en toda la región.

El 8 de abril, Donald Trump declaró un alto al fuego, que desde entonces se ha prorrogado.

Irán y Estados Unidos se mantienen en negociaciones, mientras Marco Rubio exigió que Teherán acepte los términos propuestos por Washington.

Marco Rubio argumentó que no se debe permitir que Irán tenga un arma nuclear, ya que esa amenaza podría provocar precios aún más altos de la gasolina.