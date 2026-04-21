A través de Truth Social el presidente Donald Trump anunció una extención de alto al fuego con Irán. El mandatario espera una propuesta unificada del régimen islámico para avanzar con las negociaciones.

“Basado en el hecho de que el gobierno de Irán está seriamente fracturado, algo no inesperado, y a pedido del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro Shehbaz Sharif, de Pakistán, se nos ha solicitado suspender nuestro ataque contra el país de Irán<b> </b>hasta que sus líderes y representantes puedan elaborar una propuesta unificada” Donald Trump en Truth Social

Trump puntualizó que pese a esta ampliación mantendrá el bloqueo, ordenando a sus Fuerzas Armadas que permanezcan “preparadas y capacitadas”.

El anuncio del mandatario republicano llegó a pocas horas del vencimiento de la tregua entre Irán y Estados Unidos.

Donald Trump en Truth Social (Captura de pantalla)

Nulo avance entre las negociaciones de Estados Unidos con Irán

En el marco de la nueva extención de alto al fuego para continuar con las negociaciones no hay señales de acercamiento entre ambas naciones.

Y es que tanto Estados Unidos como Irán no han confirmado de manera oficial cuándo tendrán lugar las nuevas conversaciones para una paz definitiva.

Estados Unidos e Irán retomarían negociaciones este lunes en Islamabad (Yazmín Betancourt)

En un principio el vicepresidente estadounidense JD Vancey el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, se reunirían a primera hora de este miércoles.

Sin embargo, se dio a conocer que el vicepresidente canceló su viaje a Pakistán debido a que el martes debía participar en reuniones adicionales de la Casa Blanca.

Por su parte, Irán ha expresado su desconfianza hacia Washington en repetidas ocasiones, negándose a aceptar las exigencias de Estados Unidos en medio de las primeras negociaciones.

Donald Trump mantiene su posición mientras que desde Irán se ha advertido que Teherán “tiene nuevas cartas en el campo de batalla”.