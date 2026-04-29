A Estados Unidos le ha costado 25 mil millones (más de 437.2 mil millones de pesos al tipo de cambio actual) el conflicto con Irán en Medio Oriente, según detalló el Pentágono.

“A día de hoy, estamos gastando aproximadamente 25,000 millones de dólares en la Operación ‘Furia Épica’. La mayor parte de esa suma corresponde a municiones”. Jules W. Hurst III, subsecretario del Ejército de Estados Unidos para Asuntos de Mano de Obra y Reserva del Pentágono.

Esto en medio de una audiencia en la Cámara de Representantes en el que la cifra fue precisada por Jules W. Hurst III, subsecretario del Ejército de Estados Unidos para Asuntos de Mano de Obra y Reserva del Pentágono.

Asimismo, el funcionario detalló que el gasto de la guerra de Estados Unidos en contra de Irán “una parte de ese monto se destina a gastos de operaciones y mantenimiento, así como al reemplazo de equipos”.

Mientras que según estimaciones del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), las primeras 100 horas de la guerra contra Irán tuvieron un costo de al menos 3 mil 700 millones de dólares (más de 64 mil millones de pesos), por lo que por día fueron casi 900 millones (más de 15 mil millones de pesos).

El Pentágono solicitará más presupuesto para la guerra de Estados Unidos en contra de Irán

Pese al alto costo que ha significado la guerra de Estados Unidos en contra de Irán, el Pentágono ya prepara una solicitud para más presupuesto.

Jules W. Hurst III precisó que el Departamento de Guerra detalla una solicitud presupuestaria suplementaria a través de la Casa Blanca,

Misma solicitud de presupuesto para la guerra en Irán que deberá ser remitirá al Congreso “una vez cuenten con una evaluación completa del costo del conflicto”.

Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. (AFP / AFP)

Pete Hegseth defiende costo por guerra entre Estados Unidos e Irán

Durante la audiencia en la Cámara de Representantes, el Secretario de Guerra, Pete Hegseth estuvo presente y defendió el costo por la guerra de Estados Unidos en Irán ante su objetivo de desmantelar la fabricación de armas nucleares.

“Irán no puede poseer una bomba nuclear”, dijo Pete Hegseth ante legisladores, asegurando que Irán mantiene sus aspiraciones nucleares. Pete Hegseth, Secretario de Guerra

Por lo que Pete Hegseth arremetió contra algunos miembros del Congreso que cuestionaron la guerra, al recalcar que Irán y sus armas nucleares representan una amenaza existencial para la seguridad de los Estados Unidos.