El presidente Donald Trump decidió cancelar el viaje de sus enviados Jared Kushner y Steve Witkoff a Pakistán, en medio de tensiones sobre el rumbo de las negociaciones diplomáticas en la región.

Durante una entrevista con Fox News, Donald Trump explicó que tomó la decisión de cancelar el viaje pues sería una pérdida de tiempo volar tantas horas “para sentarse a hablar tonterías”.

“Les dije a mis colaboradores: no van a volar 18 horas, nosotros tenemos el control. Pueden llamarnos cuando quieran, pero no van a volar 18 horas para sentarse a hablar de tonterías”. Donald Trump

Donald Trump dice estar ganando guerra contra Irán (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Donald Trump cancela viaje de Kushner y Witkoff a Pakistán

Los negociadores estadounidenses Kushner y Witkoff viajarían a Pakistán para participar en los diálogos en materia de seguridad, estabilidad regional y posibles acuerdos estratégicos en Medio Oriente.

Sin embargo, a última hora el presidente Donald Trump decidió cancelar esta reunión sobre Medio Oriente, expresando que, a su juicio, las conversaciones no están dando resultados concretos.

Donald Trump destacó que Estados Unidos tiene todo el control en las negociaciones y que tiene “las de ganar”, por lo que dejará que los interesados contacten a su administración para llegar a un acuerdo.

“Tenemos todas las de ganar. Pueden llamarnos cuando quieran” Donald Trump

Hasta el momento, no se ha informado si el viaje de Kushner y Witkoff será reprogramado o si las negociaciones continuarán por otros canales. La decisión marca un nuevo episodio en la dinámica diplomática de Estados Unidos en Medio Oriente.