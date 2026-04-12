La tensión entre Irán y Estados Unidos se intensificó luego del fracaso de las negociaciones en Islamabad, donde ambas delegaciones no lograron alcanzar un acuerdo tras más de 21 horas de diálogo.

A través de un mensaje en X, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, lanzó una dura advertencia al asegurar que su país no olvidará “las traiciones y fechorías” de Estados Unidos ni perdonará los “crímenes atroces” cometidos junto al llamado régimen sionista tras el fallo del acuerdo.

“La diplomacia para nosotros es la continuación del jihad sagrado de los defensores de la tierra de Irán. No hemos olvidado ni olvidaremos la experiencia de las traiciones y las fechorías de Estados Unidos. De la misma manera, no perdonaremos los crímenes atroces cometidos por ellos y el régimen sionista durante las guerras impuestas segunda y tercera.” Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán

Baqaei subrayó que, pese al tono combativo, su país seguirá utilizando todos los instrumentos diplomáticos para defender sus intereses nacionales.

Negociaciones sin acuerdo en Islamabad

Las conversaciones, mediadas por Pakistán, se extendieron durante toda la jornada del sábado 11 de abril con intercambios constantes de mensajes y propuestas entre las partes.

Sin embargo, el equipo negociador estadounidense, encabezado por JD Vance, abandonó la capital pakistaní sin lograr avances.

La advertencia que marca el viaje de J.D. Vance a Islamabad por acuerdos con Irán (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Durante el proceso, según Baqaei, se abordaron temas clave como:

El control y reapertura del Estrecho de Ormuz

El programa nuclear iraní

El pago de reparaciones de guerra

El levantamiento total de sanciones

El fin completo de la guerra contra Irán y en la región

“Los negociadores iraníes están utilizando toda su capacidad, experiencia y conocimiento para salvaguardar los derechos e intereses de Irán. El doloroso golpe de la pérdida de nuestros grandes líderes, seres queridos y compatriotas ha fortalecido nuestra determinación para perseguir los intereses y derechos de la nación iraní más que nunca.” Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán

No obstante, el gobierno iraní dejó claro que el éxito de cualquier acuerdo dependerá de la “buena fe” de la contraparte y del respeto a sus derechos legítimos, rechazando lo que considera exigencias excesivas por parte de Estados Unidos.

Además, Baqaei destacó que la reciente pérdida de líderes y ciudadanos iraníes ha reforzado la determinación del país para defender sus intereses “más que nunca”.

“Nada puede ni debe detenernos en la persecución de nuestra gran misión histórica en relación con nuestra amada patria y la noble civilización iraní. La República Islámica de Irán está decidida a utilizar todos los instrumentos, incluida la diplomacia, para garantizar los intereses nacionales y proteger los asuntos del país.” Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán

Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán (@IRIMFA_SPOX / X)

Irán agradece a Pakistán pese a negociaciones fallidas con Estados Unidos

Pese al fracaso de las negociaciones, Irán reconoció el papel de Pakistán como mediador y agradeció la hospitalidad brindada durante el proceso diplomático.

“Expresamos nuestro agradecimiento al gobierno y al pueblo cálido y noble de la República Islámica de Pakistán por su hospitalidad en las negociaciones y sus esfuerzos encomiables en avanzar este proceso.” Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán

El rompimiento del diálogo marca un nuevo episodio de tensión en la relación entre ambos países, especialmente en un contexto marcado por el debate sobre el programa nuclear iraní y la estabilidad en Medio Oriente.