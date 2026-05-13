El Pentágono de Estados Unidos elevó a 29 mil millones de dólares el costo estimado de la guerra contra Irán, una cifra que representa un aumento de aproximadamente 4 mil millones respecto al cálculo presentado a finales de abril.

Jules Hurst III, director financiero interino del Pentágono, explicó ante el Congreso de Estados Unidos que el incremento contempla:

Gastos operativos

Mantenimiento militar

Reparación de equipos

Reemplazo de armamento

Pete Hegseth pide invertir 200 millones de dólares para la guerra contra Irán (Michelle )

Pentágono estima que guerra contra Irán ha costado 29 mil millones de dólares a Estados Unidos

Pese a que se mantiene el diálogo para que Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo, el Pentágono no contempla retirar sus tropas de Medio Oriente ante la posibilidad de intensificar el conflicto.

El director financiero del Pentágono detalló que el gasto de la guerra contra Irán está en constante revisión, pues este puede aumentar ante la prolongación de operaciones militares en Medio Oriente.

El informe del costo millonario de la guerra de Estados Unidos contra Irán se da de frente a la solicitud presupuestaria del Pentágono de 1.45 billones de dólares para el próximo año fiscal.

Cabe mencionar que el aumento del gasto militar ha desatado el debate en Estados Unidos al evidenciar las prioridades de Trump, que incrementa el propuesto para la guerra, pero disminuye los programas sociales.