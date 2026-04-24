La Casa Blanca confirmó este viernes que Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán a Pakistán para participar en una nueva ronda de conversaciones con Irán.

Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump, y Jared Kushner, yerno del presidente y asesor senior, buscarán un acuerdo definitivo que ponga fin al conflicto armado con Irán, el cual inició el 28 de febrero de 2026.

Trump envía a Witkoff y Kushner a Pakistán; tensiones persisten pese al alto al fuego temporal

Las negociaciones mediadas por Pakistán y a la que asistirán Steve Witkoff y Jared Kushner, se centran en lograr un cese al fuego permanente tras un alto el fuego temporal que ha sido frágil.

Las tensiones persisten por el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz y las demandas estadounidenses sobre el programa nuclear iraní.

Asimismo, funcionarios de la administración Trump destacan que Islamabad ha actuado como sede neutral en rondas previas, incluyendo la participación del vicepresidente JD Vance, que lograron una tregua temporal; pero ahora será turno de Witkoff y Kushner.

Steve Witkoff (@americabusiness / Instagram)

Sin embargo, el bloqueo del estrecho de Ormuz continúa afectando el flujo de petróleo y elevando los precios globales de la energía, pues la administración Trump ha mantenido presión militar con el bloqueo a puertos iraníes, mientras afirma que busca una solución diplomática que evite una escalada mayor en Medio Oriente.

Fuentes de la Casa Blanca indicaron que las conversaciones de Steve Witkoff y Jared Kushner en Pakistán, podrían reanudarse en los próximos días en Islamabad, aunque Irán aún no ha confirmado su asistencia.

Las negociaciones buscan resolver disputas sobre el bloqueo naval estadounidense, el control del estrecho y posibles acuerdos nucleares, aunque Teherán ha impuesto condiciones previas y niega avances inmediatos.