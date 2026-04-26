Donald Trump ofreció un relato detallado del intento de atentado ocurrido durante la Cena de Corresponsales en el hotel Washington Hilton, describiendo la experiencia como “shockeante”.

“Escuché un ruido y pensé que era una bandeja cayéndose... pero era un arma” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

La cronología del atentado del 25 de abril de 2026 comenzó a las 8:35 p.m., cuando un fuerte ruido confundido inicialmente con una bandeja cayendo resultó ser un disparo en la Cena de Corresponsales.

En segundos, el Servicio Secreto evacuó al presidente y a la primera dama Melania Trump, mientras equipos tácticos aseguraban el salón.

“Shots fired,” screamed the Secret Service agents.



President Trump and Cabinet members were escorted out of the main ballroom by the Secret Service and the U.S. Marshals. pic.twitter.com/s1ikd8tun8 — The Washington Times (@WashTimes) April 26, 2026

El enfrentamiento culminó en el lobby, donde el atacante fue abatido tras disparar contra un agente protegido por chaleco antibalas. Trascendió que el nombre del atacante es Cole Thomas Allen.

Donald Trump pidió a la ciudadanía de Estados Unidos resolver de forma pacífica las diferencias.

“Pido que todos los estadounidenses se comprometan de corazón a resolver nuestras diferencias pacíficamente” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Donald Trump presenta cronología del atentado: “Pensé que era una bandeja”

El atentado en la Cena de Corresponsales del Hotel Washington Hilton comenzó aproximadamente a las 8:35 p.m. del sábado 25 de abril de 2026, mientras se servía el segundo plato de la cena de gala.

Donald Trump relató que, estando sentado junto a la primera dama, escuchó un ruido fuerte que inicialmente confundió con un accidente doméstico.

“Escuché un ruido y pensé que era una bandeja cayéndose... pero era un arma”, explicó el presidente de Estados Unidos, señalando que la detonación provino de una distancia considerable, ya que el atacante no logró penetrar el salón principal del hotel.

Mientras que muchos asistentes tardaron en comprender la situación, el presidente destacó que Melania Trump fue consciente del peligro de inmediato:

“Ella supo inmediatamente lo que pasó. Decía ‘ese es un mal ruido’”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

La evacuación de Donald Trump y el enfrentamiento en el lobby

En cuestión de segundos, agentes del Servicio Secreto “abrazaron” y escoltaron fuera del escenario al presidente, a la primera dama y al vicepresidente JD Vance.

Secret Service literally drags VP Vance from the venue after gunfire erupts at White House Correspondents’ Dinner pic.twitter.com/gWvcp5DIX2 — Rapid Report (@RapidReport2025) April 26, 2026

Simultáneamente, equipos tácticos con armas largas tomaron posiciones en el presídium para resguardar a los mil comensales que se habían refugiado bajo las mesas.

El sospechoso, identificado como Cole Thomas Allen y descrito por Trump como un “matón” y una “persona muy enferma” originaria de California, arremetió contra un puesto de control de seguridad a unos 45 metros del salón.

Atacante del incidente en Washington reside en California, confirma Trump (Especial)

Durante el enfrentamiento en el lobby, un agente del Servicio Secreto recibió un disparo a corta distancia con un arma de alto poder, pero salvó su vida gracias a su chaleco antibalas.

El tirador fue finalmente “sometido” y abatido por las fuerzas del orden mientras intentaba escapar.

Detonaciones en el hotel Hilton por presunto atentado contra Trump (Tom Brenner / AP)

Donald Trump critica seguridad del Hotel Washington Hilton

Donald Trump señaló que la seguridad de la Cena de Corresponsales en el Hotel Washington Hilton fue “particularmente relajada” en comparación con años anteriores.

El presidente de Estados Unidos criticó que el edificio no fuera lo suficientemente seguro y abogó por realizar futuros eventos en lugares con vidrios blindados y protección contra drones.

A pesar de que el presidente “luchó como el demonio” por quedarse y continuar con su discurso, el Servicio Secreto impuso el protocolo de evacuación por precaución ante la posibilidad de otros atacantes.

El presidente anunció que la cena será reprogramada para dentro de los próximos 30 días y será “más grande y mejor”.

Finalmente, Trump hizo un llamado a la unidad nacional: “Pido que todos los estadounidenses se comprometan de corazón a resolver nuestras diferencias pacíficamente”