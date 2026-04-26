Se dio a conocer que hubo disparos en la Cena de Corresponsales con Donald Trump; el tirador fue detenido por el Servicio Secreto.

Este sábado 25 de abril 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump tuvo que ser evacuado de la Cena de Corresponsales que se llevaba a cabo en el hotel Hilton de Washington.

Reportan disparos en la Cena de Corresponsales con Donald Trump; tirador es detenido

Durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca(WHCA), se registraron disparos.

Ante tal situación, el Servicio Secreto de Estados Unidos evacuó a Donald Trump y Melania Trump, además de otros miembros del gabinete del gobierno.

Reportes que el responsable está bajo custodia de las autoridades mientras intentaba colarse al evento.

🚨 JUST IN: New video shows Secret Service JUMPING on President Trump following shots fired at the White House Correspondents Dinner



They then huddled 47 and got him out safely. pic.twitter.com/5ock4kigdq — Nick Sortor (@nicksortor) April 26, 2026

La situación de inmediato provocó una intensa movilización de las autoridades en las inmediaciones del hotel Hilton donde se llevó a cabo el evento.

Detonaciones en el hotel Hilton por presunto atentado contra Trump (Tom Brenner / AP)

En redes sociales, se han difundido videos en los que se aprecia el momento exacto en el que intervino el Servicio Secreto y los invitados a la Cena de Corresponsales entre el pánico se resguardan ante el incidente.

Trump daría un discurso en la Cena de Corresponsales, evento que reúne al presidente con los medios de comunicación.

Luego del presunto atentado, el Servicio Secreto de Estados Unidos emitió un comunicado:

“El presidente y la primera dama se encuentran a salvo, al igual que todas las personas protegidas. Una persona está bajo custodia. Se desconoce el estado de los demás implicados y las fuerzas del orden están evaluando activamente la situación.” Servicio Secreto

Detonaciones en el hotel Hilton por presunto atentado contra Trump (Zeke Miller / AP)

Cena de Corresponsales se reprograma tras disparos pese a que Donald Trump intentó regresar al evento

Luego de ser evacuado por los disparos que se dieron en la Cena de Corresponsales, Donald Trump escribió un mensaje en Truth Social.

El presidente de Estados Unidos destacó el trabajo del Servicio Secreto y se mostró dispuesto a continuar con el evento.

“Una noche bastante movida en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido y he recomendado que “DEJEMOS QUE EL ESPECTÁCULO CONTINÚE”, pero nos guiaremos completamente por las fuerzas del orden. Tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente a lo planeado y, simplemente, tendremos que volver a hacerlo.” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Pese al animo de continuar con la Cena de Corresponsales, Weijia Jiang, presidenta de Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, confirmó que la velada se aplazaba.

Donald Trump dará una conferencia en la Casa Blanca para hablar de lo sucedido.