Donald Trump elogió públicamente la labor del Servicio Secreto y la policía, calificando su actuación como “fantástica, rápida y valiente”, tras el intento de atentado en la cena de corresponsales en el hotel Washington Hilton.

Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido, y he recomendado que “el espectáculo continúe”, pero nos guiaremos completamente por las autoridades. Tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente a lo planeado, y simplemente tendremos que repetirla Donald Trump, presidente de Estados Unidos

En un mensaje oficial, el presidente de Estados Unidos aseguró que no se dejará amedrentar y expresó su deseo de regresar al escenario para enviar una señal de fortaleza.

“He recomendado que dejemos que el espectáculo continúe”, afirmó, subrayando que Estados Unidos no debe ceder ante la violencia.

Donald Trump: “Que el espectáculo continúe”

A pesar de la gravedad de los hechos, donde se escucharon disparos mientras se servía el segundo plato de la cena, Trump ha manifestado su intención de no dejarse amedrentar.

“He recomendado que dejemos que el espectáculo continúe”, afirmó el presidente, aunque aclaró que la decisión final dependerá de las instrucciones de las fuerzas del orden.

Testigos dentro del salón informaron que Trump desea regresar al escenario para enviar una señal de fortaleza, similar a su reacción tras incidentes previos durante su campaña.

“Actuaron rápido”: Trump elogia al Servicio Secreto en la Cena de Corresponsales (Especial)

El tirador fue detenido en el lobby del Hotel Hilton

Nuevos detalles confirman que el atacante logró infiltrarse en el salón de conferencias, donde se encontraban más de mil personas, entre ellos periodistas y altos funcionarios del gabinete.

Tras realizar al menos una detonación alrededor de las 8:35 p.m., el sospechoso intentó huir del recinto. Sin embargo, fue interceptado por agentes del Servicio Secreto en el lobby del hotel.

Fuentes en el lugar confirmaron que el tirador ha muerto, lo que ha permitido que la situación dentro del salón se estabilice, aunque este permanece confinado y bajo estricta vigilancia.

Detonaciones en el hotel Hilton por presunto atentado contra Trump (Tom Brenner / AP)

Momentos de alta tensión y evacuación

Al escucharse los disparos, el caos se apoderó del salón:

Refugio inmediato: Los asistentes, en su mayoría periodistas, se lanzaron debajo de las mesas para protegerse.

Los asistentes, en su mayoría periodistas, se lanzaron debajo de las mesas para protegerse. Resguardo presidencial: Agentes del Servicio Secreto abrazaron y evacuaron de inmediato al presidente Trump, a la primera dama Melania Trump y al vicepresidente.

Agentes del Servicio Secreto abrazaron y evacuaron de inmediato al presidente Trump, a la primera dama y al vicepresidente. Despliegue táctico: Elementos uniformados con armas de alto poder tomaron el escenario, apuntando hacia el área de las mesas para asegurar que no hubiera más tiradores.

Fallas de seguridad en cena con corresponsales

El atentado ha puesto en duda los protocolos de acceso al evento, los cuales fueron descritos por los asistentes como “particularmente relajados”.

Se reportó que los arcos de detección de metales tenían una sensibilidad mínima, permitiendo el paso de relojes y cinturones sin sonar.

Además, a diferencia de años anteriores, no se solicitó identificación oficial a los invitados, permitiendo el ingreso solo con un boleto de papel.

Incluso se informó que, previo al tiroteo, la seguridad tuvo que retirar a personas que intentaron colarse al evento, incluyendo manifestantes que se encontraban a las afueras del hotel.

Actualmente, el ambiente en el Hilton oscila entre la consternación y el patriotismo, con algunos asistentes coreando “USA, USA” mientras esperan instrucciones para reanudar el programa o evacuar definitivamente el edificio.