La información acerca del atentado en contra de Donald Trump sigue fluyendo, ahora con declaraciones de la familia de Cole Allen sobre un presunto manifiesto que este compartió con sus seres cercanos.

En dicho manifiesto, Cole Allen no solo hablaba en contra de Donald Trump, también acerca de atacar a ciertos funcionarios de la actual administración de Estados Unidos.

Cole Allen escribió un manifiesto en contra de Donald Trump y funcionarios relacionados

De acuerdo con el hermano de Cole Allen, existe un manifiesto en contra de Donald Trump y diversos funcionarios de Estados Unidos, el cual fue enviado a familiares antes del atentado.

Trump difunde fotos del presunto atacante del Washington Hilton (@realDonaldTrump / Truth Social)

Se menciona que este escrito declara su intención de atacar a Donald Trump y diversos funcionarios, cuyos nombres no se dieron a conocer.

Además de que el texto manejaba una retórica claramente en contra del presidente de Estados Unidos, así como de las prácticas del cristianismo, tal y como también se podía encontrar en sus redes sociales.

El contenido de este presunto manifiesto ya es del conocimiento de las autoridades, pues el mismo hermano de Cole Allen notificó de su existencia a la policía de New London, Connecticut.

Hermana de Cole Allen también declaró sobre la retórica anti Donald Trump de su hermano

Otra persona que habló sobre el comportamiento y la retórica anti Donald Trump de Cole Allen, fue la hermana de este, quien fue entrevistada por la policía del condado de Montgomery, Maryland.

Ella señaló que Cole Allen en reiteradas ocasiones expresó su desagrado hacia Trump y que pensaba que tenía que “hacer algo” para arreglar los problemas del mundo.

Reveló que sabía que su hermano contaba con varias armas de fuego (dos pistolas y una escopeta), además de que iba constantemente a un campo de tiro para entrenar.

Afirmando que este escondió el armamento en casa de sus padres , sin que estos se enteraran; aunque no mencionó por cuanto tiempo estuvieron almacenadas.

También mencionó que Cole Allen era parte del grupo “The Wide Awakens” y asistió a las protestas de “No Kings” en California.