El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reprogramó la cena con corresponsales luego de que se registrara un intento de atentado la noche del sábado 25 de abril de 2026.

Luego de varios minutos de ausencia, el presidente Donald Trump decidió reprogramar la cena con corresponsales para dentro de 30 días, aproximadamente a finales de mayo.

Hablaremos con ustedes en media hora. He hablado con todos los representantes responsables del evento y reprogramaremos en un plazo de 30 días Presidente Donald Trump

La reprogramación del evento ocurre luego de que un hombre armado entrara al Salón de Baile, provocando que los agentes del Servicio Secreto evacuaran al presidente Donald Trump.

Anuncio de Donald Trump (Captura de pantalla)

Donald Trump recomendó seguir con la cena de corresponsales, pero evento se reprogramó

Tras el intento de atentado, el presidente Donald Trump informó en su perfil de Truth Social que dio instrucciones para que siguiera la cena con corresponsales, toda vez que el presunto tirador ya fue detenido.

“El Servicio Secreto y las Fuerzas del Orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron rápido y con valentía. El tirador ha sido detenido, y he recomendado que dejemos que el espectáculo continúe” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

No obstante, el mandatario indicó que la decisión final para que siguiera el evento sería tomada por las fuerzas del orden y adelantó que la noche sería muy diferente a la planeada.

Sin embargo, solo un par de minutos después, el mismo Donald Trump informó que el evento con corresponsales no seguiría y que sería reprogramado para dentro de 30 días.

Anuncio de Donald Trump (Captura de pantalla)

Cena con corresponsales no contaba con suficiente seguridad: Periodistas

Periodistas que asistieron a la cena con corresponsales del 25 de abril manifestaron que la seguridad durante el evento era deficiente, ya que incluso los dejaron ingresar sin revisiones exhaustivas.

Indicaron que, en el caso de mujeres, se revisaron superficialmente los bolsos. Mientras, en el caso de los hombres, los dejaron ingresar mostrando su boleto de invitación.