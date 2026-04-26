El atentado registrado durante la Cena de Corresponsales con Donald Trump el 25 de abril de 2026 reavivó la memoria de otro episodio ocurrido en el mismo escenario: el ataque contra Ronald Reagan en 1981.

Aquel 30 de marzo, John Hinckley Jr. disparó seis veces contra el presidente a las afueras del hotel Washington Hilton, hiriéndolo en el pecho tras el rebote de una bala en su limusina.

Reagan sobrevivió gracias a una rápida atención médica, mientras John Hinckley Jr. fue detenido y declarado no culpable por demencia.

La historia del atentado contra Ronald Reagan en 1981 en el Washington Hilton

Ronald Reagan logró sobrevivir a un atentado a las afueras del hotel Washington Hilton el 30 de marzo de 1981.

John Hinckley Jr. disparó seis veces con un revólver calibre 22 contra el presidente Reagan mientras este se dirigía a su limusina, tras dar un discurso.

En el incidente, una bala impactó contra el pecho del presidente luego de rebotar en un panel trasero de su limusina.

Atentado contra Ronald Reagan en 1981 en el Washington Hilton (Especial)

Provocándole a Reagan una importante hemorragia interna, aunque pudo ser salvado en un hospital.

Las detonaciones alcanzaron también al secretario de prensa de Reagan, un agente del Servicio Secreto y un policía de Washington, D.C.

Por sus acciones, a John Hinckley Jr. se le acusó de intento de asesinato del presidente y agresión contra un agente del Servicio Secreto.

La investigación del caso evidenció que Hinckley Jr. se hospedaba en el Hotel Park Central.

Después del atentado, John Hinckley Jr. fue detenido, aunque el 21 de junio de 1982 un jurado lo declaró no culpable por razón de demencia.

John Hinckley Jr. tuvo que pasar décadas en un hospital antes de obtener su libertad condicional.

John Hinckley Jr. confesó atentado a Jodie Foster

El FBI encontró varias fotografías de Jodie Foster y una carta dirigida a la actriz donde se revelaron detalles sobre el móvil de John Hinckley Jr.

En su carta John Hinckley Jr. confesaba a Jodie Foster que asesinaría a Ronald Reagan para demostrarle su amor.