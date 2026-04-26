Un aparente intento de atentado contra el presidente Donald Trump interrumpió la tradicional cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca este sábado en Washington.

El evento, realizado en el hotel Hilton con más de mil asistentes, se vio sacudido por detonaciones alrededor de las 8:35 p.m., lo que provocó caos y la evacuación inmediata del mandatario y altos funcionarios.

El Servicio Secreto abatió al presunto tirador en el lobby del hotel, mientras testigos denunciaron graves fallas en los protocolos de seguridad del acceso al recinto.

“Actuaron rápido”: Trump elogia al Servicio Secreto en la Cena de Corresponsales (Tom Brenner / AP)

Detonaciones en el hotel Hilton por presunto atentado contra Trump

El incidente ocurrió aproximadamente a las 8:35 p.m. (hora local) en el salón de conferencias del hotel Hilton, donde más de mil asistentes participaban en una gala de etiqueta rigurosa.

Mientras se servía el segundo plato de la cena, se escuchó al menos un disparo, lo que provocó que los invitados, en su mayoría periodistas de diversos medios, buscaran refugio debajo de las mesas.

De inmediato, agentes del Servicio Secreto con uniformes tácticos y armas de alto poder tomaron control del escenario, apuntando hacia el área de los comensales para asegurar el perímetro.

El presidente Trump, quien asistía por primera vez a este evento durante su mandato, fue evacuado rápidamente junto a la primera dama, Melania Trump, el vicepresidente y otros miembros del gabinete.

Detonaciones en el hotel Hilton por presunto atentado contra Trump (Tom Brenner / AP)

El tirador fue detenido en el lobby del Hotel Hilton

Según información proporcionada por testigos directos en el lugar, el presunto atacante habría logrado infiltrarse en el salón durante la cena.

Sin embargo, tras los disparos iniciales, el Servicio Secreto abatió al tirador en el lobby del hotel.

Aunque inicialmente se reportó la detención de varias personas sospechosas, el salón permaneció bajo un estricto confinamiento con las puertas cerradas mientras las autoridades aseguraban el recinto.

Detonaciones en el hotel Hilton por presunto atentado contra Trump (Zeke Miller / AP)

Graves fallas en los protocolos de seguridad de la cena con Trump

El suceso ha puesto bajo la lupa los controles de acceso al evento. Crónicas desde el interior del hotel revelaron que los filtros de seguridad presentaron vulnerabilidades críticas:

Los arcos de detección de metales tenían una sensibilidad muy baja , permitiendo el paso de objetos metálicos como relojes y cinturones sin activar alarmas.

, permitiendo el paso de objetos metálicos como relojes y cinturones sin activar alarmas. No se solicitó identificación oficial a los asistentes; el ingreso se permitió exclusivamente mediante la presentación de un boleto de papel sin medidas de seguridad avanzadas.

Ambiente de incertidumbre en el Hotel Hilton

A pesar de la tensión y de los reportes de personas con crisis nerviosas, se registraron momentos de cánticos patrióticos como “USA, USA” y “God Bless America” por parte de algunos asistentes.

Este evento es considerado inédito, ya que nunca antes en la historia de esta cena se había registrado un incidente armado de tal magnitud frente a la figura presidencial.

Hasta el momento, el salón permanece confinado mientras las autoridades estadounidenses continúan con las investigaciones pertinentes sobre cómo el tirador logró burlar el perímetro de seguridad.