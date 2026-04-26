Donald Trump reveló que el atacante del Hotel Hilton fue identificado como Cole Allen, de 31 años, originario de California.

El presidente de Estados Unidos lo calificó como un “matón” y una persona “enferma y loca”, confirmando que fue “capturado” y “completamente sometido” por el Servicio Secreto.

Autoridades de Washington informaron que Cole Thomas Allen habría actuado en solitario en la Cena de Corresponsales, intentando ingresar con una escopeta al salón de baile.

El presidente destacó la rápida acción de seguridad del Servicio Secreto y adelantó que el detenido enfrentará cargos por portación de arma de fuego.

Cole Allen habría actuado en solitario en el Hotel Hilton

En una segunda conferencia, las autoridades de seguridad de Washington informaron que el atacante en el evento de Donald Trump con corresponsales fue identificado como Cole Allen, de 31 años, originario de California.

En presencia de medios, se informó que hasta ahora las investigaciones apuntan a que Cole Allen habría actuado en solitario y que intentó ingresar con una escopeta al Salón de Baile.

Sin embargo, hasta la publicación de esta nota, no se conocen los motivos por los que Cole Allen habría intentado ingresar al evento ni quién era su objetivo prioritario.

Atacante del incidente en Washington reside en California, confirma Trump (Especial)

Donald Trump informa que atacante disparó contra la seguridad del Washington Hilton

En su mensaje, el presidente criticó la seguridad del Washington Hilton y dio a conocer que el atacante disparó de cerca a uno de los agentes del Servicio Secreto, quien, gracias a su chaleco antibalas, no resultó con heridas mayores.

A su vez, destacó la actuación del Servicio Secreto y Procuración de Justicia en cuanto a la protección de su persona y de la primera dama, Melania Trump, así como del resto de personas que se encontraban con el evento.

En su oportunidad, Todd Blance, secretario de Justicia Interino, adelantó que habrá justicia por el atentado de Donald Trump y señaló que el detenido será acusado por portación de arma de fuego y otros que surjan.