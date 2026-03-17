Donald Trump arremete en contra de los países miembros de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) por su postura sobre Irán.

A través de Truth Social, Donald Trump criticó la falta de apoyo en la guerra de Irán y asegura que no necesita la ayuda de nadie.

Donald Trump cuestiona a la OTAN por evitar involucrarse en la guerra contra Irán

Donald Trump cuestionó a la OTAN por evitar involucrarse en la operación militar estadounidense y de Israel en contra del régimen de Irán.

Trump arremete contra la OTAN por su postura sobre Irán (@realDonaldTrump / Truth Social )

En una publicación, Donald Trump aseguró que la mayoría de los aliados en la OTAN le informaron que no desean involucrarse en la operación militar contra Irán para resolver la situación en Medio Oriente.

Sin embargo, la mayoría de los países están de acuerdo en sus acciones ya que consideran que no se debe permitir que Irán posea armas nucleares .

“La mayoría de nuestros aliados de la OTAN han informado a Estados Unidos que no desean involucrarse en nuestra operación militar contra el régimen terrorista de Irán en Oriente Medio, a pesar de que casi todos los países están firmemente de acuerdo con nuestras acciones y consideran que no se puede permitir, bajo ninguna circunstancia, que Irán posea armas nucleares” Donald Trump

Donald Trump informó que no le sorprende esa postura, pues considera que su relación con la OTAN es unilateral.

Ya que ellos inviertes cientos de millones de dólares anuales protegiéndolos, pero ellos no hacen nada por Estados Unidos, especialmente en momentos de necesidad.

“Su actitud no me sorprende, porque siempre consideré que la OTAN, donde gastamos cientos de miles de millones de dólares al año para proteger a esos mismos países, es una calle de sentido único. Nosotros los protegeremos, pero ellos no harán nada por nosotros, en particular, en un momento de necesidad” Donald Trump

Las declaraciones de Donald Trump se dan luego de que criticó la falta de entusiasmo que ha recibido por parte de algunos aliados su petición para que le ayuden a desbloquear el estrecho de Ormuz, afectado por la guerra de Irán.

Y es que se trata de una vía clave para el paso del petróleo que permanece bloqueada por Irán en represalia a la ofensiva estadounidense e israelí contra el país.

Donald Trump asegura que no necesitan la ayuda de la OTAN ni de nadie

Donald Trump se mostró feliz del éxito militar de Estados Unidos y aseguró que ya no necesitan ayuda de los miembros de la OTAN.

Y es que destacó que solos han logrado aniquilar la fuerza militar de Irán, por lo que ya no son una amenaza ni para ellos ni para el mundo.

“Afortunadamente, hemos aniquilado las fuerzas militares de Irán. Su Marina ha desaparecido, su Fuerza Aérea ha desaparecido, su sistema antiaéreo y de radar ha desaparecido y, quizás lo más importante, sus líderes, en prácticamente todos los niveles, han desaparecido, sin que puedan volver a amenazarnos a nosotros, a nuestros Aliados en Oriente Próximo, ni al Mundo” Donald Trump

Aseguró que Estados Unidos es el país más poderoso del mundo por lo que no necesita ayuda de nadie para continuar con sus planes.

“¡Nunca la hemos necesitado! Lo mismo ocurre con Japón, Australia o Corea del Sur. De hecho, como Presidente de los Estados Unidos de América, el país más poderoso del mundo, ¡NO NECESITAMOS LA AYUDA DE NADIE!" Donald Trump