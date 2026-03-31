El ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, vetó el aterrizaje aéreo de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, a su base militar en Sicilia, rechazando así -una vez más- los bombardeos contra Irán.

Desde la presidencia de Italia, Sergio Mattarella rechazó el ataque que Estados Unidos ha hecho contra Irán, respaldando a España al decir que es una violación al “derecho internacional”.

Estados Unidos no puede usar base aérea en Sicilia, informó Italia

Contraponiéndose a los múltiples ataques que Estados Unidos ha hecho contra Irán, Guido Crosetto mandó a vetar el uso de su base aérea en Sigonella, Sicilia.

El medio Corriere della Sera informó que los hechos ocurrieron desde la penúltima semana de marzo 2026, pero no detalló el día exacto en que Crosetto dio la orden a la Defensa de Italia.

La decisión fue tomada luego del análisis de Luciano Portolano, jefe del Estado Mayor de Italia, le pidió a Crosetto ejecutar la orden, debido a la confirmación de que no se trataba de vuelos “normales ni logísticos” y que planeaban el aterrizaje sin autorización.

Según la investigación, Estados Unidos planeaba usar la base área en Sicilia, para luego partir hacia bases en Irán.

Trump confirma diálogo de Marco Rubio con Cuba (Alex Brandon / AP)

Ante ello, Portolano y Crosetto impidieron el uso de la base italiana, debido a la postura que el gobierno tiene sobre la guerra contra Irán, confirmando “no están incluidos en el tratado con nuestro país”.

Desde meses atrás, el ministro de Defensa argumentó que si Estados Unidos usaba sus bases pese a lo escrito en los tratados, el caso se llevaría al Parlamento para implicaciones legales.

Italia niega fricción con Estados Unidos por prohibir uso de base aérea

El gobierno de Italia prohibió a Estados Unidos usar su base aérea en Sicilia, asegurando que la acción no causa fricción con el país Norteamericano.

Desde el gobierno de Italia, se aseguró que ellos están actuando conforme al cumplimiento de los “acuerdos internacionales vigentes”, así como decisiones que se tomaron ante el Parlamento.

Explicando el uso de las bases aéreas de Italia, se sostuvo que cada solicitud se “examina cuidadosamente”, así que lo que pasó con Estados Unidos pasaría con cualquier otro país.

De este modo, Italia subrayó que el trato con Estados Unidos es “sólido” y con “cooperación plena y leal”.