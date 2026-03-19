Donald Trump hizo una polémica “broma” frente a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, al recordar el ataque de Pearl Harbor para justificar los recientes ataques sorpresivos contra Irán.

“¿Quién sabe más de sorpresa que Japón? ¿Por qué no me contaste lo de Peral Harbor?” Donald Trump a Sane Takaichi

El presidente de Estados Unidos elogió el papel de Japón y Sanae Takaichi en la actual crisis, pero criticó duramente a la OTAN por no involucrarse en el conflicto en Medio Oriente.

La referencia histórica generó controversia, pues evocó el ataque japonés de 1941 que llevó a Estados Unidos a entrar en la Segunda Guerra Mundial.

Donald Trump elogia a Japón y critica a la OTAN por no apoyarlo contra Irán

Donald Trump detalló el papel actual de Japón y dijo que “están dando la talla”, ello para criticar a los integrantes de la OTAN, quienes no se han querido involucrar en la guerra contra Irán.

De hecho, reclamo que la OTAN no quiere participar y son quienes se benefician por ejemplo del Estrecho de Ormuz.

“Hemos contado con un apoyo y una relación extracordinarios con Japón en todo” Doanld Trump

No obstante, no hay claridad sobre lo que está dispuesto a hacer Japón en cuanto a medias económicas y de seguridad frente a la guerra contra Irán.

¿Qué paso en Pearl Harbor?

El 7 de diciembre de 1941 Japón atacó de manera opresiva la base naval estadounidense de Pearl Harbor, Hawaii, y de es amanera Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial y significó la derrota de Japón.

Aunque el ataque de Japón fue exitoso inicialmente, Estados Unidos se recuperó rápidamente, se convirtió en un participante activo de la guerra pues previo a ello se mantenía neutral y se convirtió en la potencia líder en la región del Pacífico.

La estrategia de Japón fue arriesgada y fallida. Un día después, el Congreso de Estados Unidos aprobó declarar la guerra a Japón.

Alemania expreso su apoyo a Japón y la guerra contra Estados Unidos, de la misma manera que Italia. Estados Unidos hizo lo mismo contra Alemania e Italia y los bloques queda conformados de la siguiente manera;

Potencias aliadas: Gran Bretaña, Unión Soviética, Estados Unidos

Potencias del Eje: Alemania, Italia, Japón

El ataque a Peral Harbor marcó el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial en 1941, la cual inició en 1939 con la invasión de Alemania a Polonia.