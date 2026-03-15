El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que conversó con su homólogo de Irán, Massoud Pezeshkian, en donde lo instó a que termine de inmediato todos sus ataques en Medio Oriente.

Además, Emmanuel Macron aseveró que para garantizar la paz se debe implementar un nuevo marco político que impida a Irán adquirir armas nucleares.

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Macron insta a Irán a terminar ataques en Medio Oriente; vislumbran nuevo marco que termine programa de misiles

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, Emmanuel Macron dio a conocer que sostuvo una conversación crucial con su homólogo iraní, Massoud Pezeshkian, en la que instó al cese inmediato de sus ataques a diversos países en Medio Oriente.

Lo anterior, luego de que un soldado francés muriera y 5 más resultaran gravemente heridos tras un ataque iraní.

Macron recordó que la presencia de Francia en la zona tiene un carácter estrictamente defensivo, destinado a proteger sus intereses, a sus socios regionales y a garantizar la libertad de navegación.

Ante ello, afirmó que “es inadmisible que nuestro país sea blanco de ataques”, pues advirtió que la “escalada fuera de control” actual está sumergiendo a la región en un caos con consecuencias devastadoras para las poblaciones civiles tanto en Irán como en el resto de Medio Oriente.

De acuerdo con el mensaje, el gobierno francés vislumbra que la paz duradera solo será posible bajo un nuevo esquema político y de seguridad. Este marco debe garantizar principalmente que Irán nunca obtenga armas nucleares.

Asimismo, Macron insistió en la necesidad de abordar las amenazas que representan el programa de misiles balísticos iraní y sus tácticas de desestabilización a nivel internacional.

Emmanuel Macron, presidente de Francia. (Thibault Camus/AP / AP)

Macron llama a Irán a liberar el estrecho de Ormuz y a ciudadanos franceses

En términos de seguridad marítima, Macron instó a restablecer lo antes posible la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio global de combustibles.

Finalmente, Emmanuel Macron aprovechó la conversación para exigir la liberación inmediata de los ciudadanos franceses Cécile Kohler y Jacques Paris toda vez que describió su detención como un “calvario” que ha durado demasiado tiempo, pidiendo que ambos deben regresar sanos y salvos a Francia para reunirse con sus familias.