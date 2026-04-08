Este miércoles 8 de abril de 2026, Mark Rutte, Secretario general de la OTAN, se reunirá con Donald Trump, en el Despacho Oval, en Washington, Estados Unidos.

Desde la Casa Blanca, Karoline Leavitt reveló que Donald Trump hablará con la OTAN de la posible retirada de Estados Unidos de la Alianza Atlántica.

“Es algo que el Presidente discutirá en un par de horas con el Secretario y, tal vez, lo escuchen directamente del Presidente más tarde” Karoline Leavitt. Portavoz de la Casa Blanca

🇺🇸Donald Trump discutirá con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la posible retirada de Estados Unidos de la Alianza Atlántica, anuncia la portavoz presidencial, Karoline Leavitt.pic.twitter.com/z6iL07FaiY — Azucena Uresti (@azucenau) April 8, 2026

La visita de Mark Rutte, de 59 años de edad, surge en medio de tensiones entre Estados Unidos e Irán; a unas horas de que se acordara un alto al fuego temporal, de dos semanas.

En la reunión, además de Trump y Rutte, estará presente el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

Enojo de Trump provocaría salida de Estados Unidos de la OTAN

Donald Trump está sumamente molesto por la negativa de socios occidentales de respaldar su guerra contra Irán, razón por la que buscará la salida de Estados Unidos de la OTAN tras una alianza de 77 años.

Donald Trump (Evan Vucci / AP Photo / AP)

Recientemente, Trump, de 79 años de edad, calificó de “cobardes” a los integrantes de la OTAN, argumentando que son un “tigre de papel”.

Esto porque limitaron su acceso a las fuerzas estadounidense, pero sobre todo porque se negaron a liderar esfuerzos para abrir el estrecho de Ormuz, principal punto de presión de Estados Unidos sobre Irán.

De acuerdo con Karoline Leavitt, de 28 años de edad, el mandatario no quitará el dedo del renglón, llevará su decisión hasta las últimas consecuencias.

“Tengo una cita textual del presidente de Estados Unidos sobre la OTAN, y la compartiré con todos ustedes: ‘Fueron puestos a prueba y fracasaron’“, señaló. Karoline Leavitt. Portavoz de la Casa Blanca

En sus palabras, es lamentable que la OTAN le haya dado la espalda al pueblo estadounidense cuando son ellos quienes han estado financiando su defensa.

Por su parte, y de acuerdo a lo informado por Grupo Fórmula, Mark Rutte intentará reconstruir su relación con el Presidente de Estados Unidos.

Discutirá la dinámica de seguridad actual, en el contexto de Irán, así como la guerra en curso de Rusia contra Ucrania.