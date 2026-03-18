El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Emmanuel Macron “estará fuera del cargo” muy pronto, al responder a la postura de Francia a su propuesta de vigilar Ormuz.

“Pronto dejará el cargo. Así que ya veremos” Donald Trump

Así lo sentenció el mandatario estadounidense luego de que su homólogo francés rechazó la propuesta de integrar una coalición naval para escolar buques que atraviesen el estrecho de Ormuz.

En respuesta a la negativa, Trump sentenció que a Macron no le queda mucho tiempo en la presidencia, con lo que intentó minimizar el rechazo a su iniciativa ante el conflicto en Medio Oriente.

Trump minimiza rechazo de Macron sobre coalición para Ormuz

El 15 de marzo de 2026, el presidente Donald Trump informó que planteó una propuesta para integrar una coalición con la que, dijo, se escoltará a los buques que crucen el estrecho de Ormuz.

A pesar de que Trump sostuvo que a la alianza se sumaría Francia, el presidente Emmanuel Macron negó que el país se vaya a sumar al bloque, pues dijo que “nunca tomarán parte” de esas tareas.

Macron y Trump (Saul Loeb / AFP)

Ante el rechazo de su homólogo, el presidente de Estados Unidos respondió muy a su estilo, pue buscó minimizar la figura de Macron al resaltar que “estará fuera del cargo muy pronto”.

Los dichos de Trump hacen referencia a que en el 2027 se realizarán las elecciones presidenciales en Francia, en las que Emmanuel Macron no tiene posibilidad de participar para reelegirse.

Trump también cargó contra primer ministro del Reino Unido

Al responder a la negativa de Macron para sumar a Francia a una coalición que vigile Ormuz, Donald Trump también se lanzó en contra del primer ministro del Reino Unido.

Cuestionado sobre la postura de Keir Starmer que decidió que el Reino Unido no brindará apoyo militar para asegurar el estrecho, el mandatario estadounidense dijo estar decepcionado.

“Desafortunadamente, Keir no es Winston Churchill” Donald Trump

Al señalar que Keir Starmer no está a la altura de Winston Churchill, Trump señaló que el primer ministro británico es un hombre agradable, pero que sentenció, ha demostrado ser improductivo.

A pesar de la falta de respaldo a su proyecto, el presidente de Estados Unidos se dijo confiado en que su estrategia de seguridad naval alrededor del estrecho de Ormuz se consolidará.