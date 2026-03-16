Irán afirma que 10 soldados de Estados Unidos murieron en ataque en Bagdad

La guerra en Medio Oriente se intensifica, pues ahora Irán afirma que 10 soldados de Estados Unidos murieron en un ataque en Bagdad.

Tras el bombardeó por parte de Irán en el complejo militar de la base Victoria en Bagdad donde operan tropas estadounidenses.

Al menos 10 soldados de Estados Unidos murieron tras ataque de Irán en Bagdad

Según fuentes iraquíes afirmaron que 10 soldados de Estados Unidos murieron en los recientes ataques a la base Victoria en Bagdad.

Luego de un ataque en el que Irán elevó su defensiva en la guerra de Medio Oriente con misiles y drones durante la madrugada del sábado en Bagdad alrededor de las 02:00 y 03:00 horas (hora local).

Tras el ataque en Bagdad, medios locales reportaron grandes llamas y columnas de humo dentro del perímetro de la base, lo que significó un asalto por parte de Irán ante la ofensiva de Estados Unidos.

Pues la base Victoria en Bagdad es una instalación estratégica que Estados Unidos utiliza como centro logístico y de operaciones para sus fuerzas en Irak.

🚨Iraqi Sources Claim 10 US Soldiers Were Killed In The Recent Strikes On Victoria Base In Baghdad



The missile & drone operations carried out by Iraqi resistance groups have escalated over the past 24hrs. pic.twitter.com/ICwVnhworA — MintPress News (@MintPressNews) March 16, 2026

Irán también atacó embajada de Estados Unidos en Bagdad

Horas después de bombardear la base Victoria, Irán también atacó la embajada de Estados Unidos en Bagdad.

El ataque habría sido perpetrado por un proyectil que golpeó una plataforma de aterrizaje de helicópteros dentro de la embajada estadounidense, lo que provocó una columna de humo visible sobre el recinto.

Tras el ataque, la embajada de Estados Unidos emitió alertas de seguridad y recomendó a ciudadanos estadounidenses abandonar Irak o buscar refugió.