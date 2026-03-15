Donald Trump, presidente de Estados Unidos, declaró que podría volver a bombardear Irán solo por diversión.

“Unas cuantas veces más solo por diversión” Donald Trump

Así lo dijo luego de que su país bombardeara la isla de Jarg o Kharg, epicentro de la industria petrolera iraní pues almacena el 90 por ciento del petróleo que exporta y que hasta ahora se había librado de ataques.

El ataque lo consideró Donald Trump como “uno de los bombardeos más poderosos” de la historia de Medio Oriente.

Trump aseguró que Estados Unidos aniquiló todos sus objetivos militares en esa isla de Jarg.

Irán promete contraataques a infraestructura de Estados Unidos en Medio Oriente

Irán ha respondido que en consecuencia destruirá toda la infraestructura petrolera, económica y energética que Estados Unidos tenga en Medio Oriente.

Donald Trump no ve condiciones para un acuerdo con Irán; quiere rendición

Donald Trump ha rechazado aceptar un acuerdo con Irán y asegura que ellos lo desean, pero las condiciones aún no son suficientemente buenas.

No obstante, aseguró que su nuevo ayatolá Motjaba Jamenei está vivo aunque no se le ha visto y que lo más inteligente para su país sería la rendición.

Así lo dijo luego del mensaje en la televisión mediante una presentadora y tras los dichos de Pete Hegseth de que el nuevo líder supremo de Irán estaría desfigurado.