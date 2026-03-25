Este martes fueron desplegados al menos 2 mil militares del ejército de Estados Unidos en Medio Oriente por órdenes del Pentágono.

Según funcionarios estadounidenses citados en diversos medios, los elementos enviados son paracaidistas de la División Aerotransportada.

Esta es una unidad de élite que se especializa en despliegues rápidos y operaciones de entrada forzosa “detrás de las líneas enemigas”.

El despliegue se da en un contexto donde continúan una escalada de conflicto con Irán y el primer intento de negociaciones entre Washington y Teherán para un alto al fuego.

Por su parte, la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán amenaza con cumplir un mes de ataques.

Irán afirma que 10 soldados de Estados Unidos murieron en ataque en Bagdad (Ali Jabar / AP)

Continúa el despliegue de tropas estadounidenses en Medio Oriente

Tres semanas después de haber iniciado el conflicto, medios informaron el despliegue de tres buques de guerra por parte de Estados Unidos.

A esto se sumaron al menos 2 mil 500 marines adicionales que fueron desplegados en Medio Oriente la semana pasada.

En últimos días, varios funcionarios han confirmado múltiples operaciones de movilización militar, pero sin precisar los lugares a dónde se dirigirán.

Estos no han sido despliegues aislados, sino que responden a un refuerzo de una guerra que sigue en curso, siendo que la estrategia de Estados Unidos ha sido de una mayor presión militar y contención.

En declaraciones pasadas, el presidente Donald Trump ha mencionado a la prensa que Irán está siendo atacado con mucha fuerza.