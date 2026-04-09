Donald Trump lanza crítica a la OTAN por falta de apoyo. Tras su reunión con Mark Rutte, el presidente de Estados Unidos asegura que el organismo internacional “no estuvo ahí”.

La tensión de Donald Trump y la OTAN sigue escalando, luego de las declaraciones que ha hecho el presidente de Estados Unidos.

Trump lanza crítica a la OTAN por falta de apoyo ante la guerra

Donald Trump criticó en Truth Social a la OTAN diciendo que “no estuvo ahí” cuando la necesitó.

En su mensaje, Trump mencionó a Groenlandia, haciendo alusión a cuando países de la OTAN calificaron de inaceptable el intento de Estados Unidos por controlar la isla.

“La OTAN no estuvo ahí cuando la necesitábamos, y no estará ahí si la volvemos a necesitar. Recuerda Groenlandia, ese gran trozo de hielo mal administrado”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Donald Trump (Markus Schreiber / AP)

La publicación de Trump llega luego de la reunión que sostuvo con Mark Rutte, Secretario General de la OTAN, en la Casa Blanca, y que se extendió por dos horas, hoy miércoles 8 de abril.

No es la primera vez que Donald Trump lanza críticas a la OTAN, anteriormente calificó a los integrantes del organismo como “cobardes” .

Esto al considerar a la alianza como un “tigre de papel”, además de que Trump ha amagado en varias ocasiones con la salida de Estados Unidos de la OTAN.

La reunión de Mark Rutte y Trump se dio en un contexto en el que el presidente de Estados Unidos cuestionó a países de la OTAN por impedir el uso de sus bases para operativos de ataque a Irán y no mandar buques militares al estrecho de Ormuz.

Donald Trump sostendrá reunión con Mark Rutte (Vía X)

Trump está “decepcionado” con la OTAN, asegura Mark Rutte

El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, reconoció en entrevista con CNN que Donald Trump está “claramente decepcionado” con la alianza.

Sin embargo, señaló que el presidente de Estados Unidos “escuchó con atención” sus argumentos sobre lo que pasa en Europa respecto a la guerra en Irán.

Mark Rutte aseguró que era “cierto que no todas las naciones europeas cumplieron con sus compromisos”, por lo que entendía la decepción de Trump.

Al ser consultado sobre si Donald Trump habló de sus intenciones para que Estados Unidos saliera de la OTAN, Mark Rutte evitó contestar de forma directa.

Solo expresó que la alianza se encuentra en medio de una “transformación” y que los países de Europa están dispuestos a ser más cuidadosos en temas de defensa en el futuro.

Rutte tampoco dio su opinión sobre las amenazas de Trump acerca de acabar con toda una civilización.

Únicamente, expresó que “el mundo es más seguro” gracias al “liderazgo del presidente Trump”.