El presidente Donald Trump aseguró este miércoles 18 de marzo que Estados Unidos no necesita el estrecho de Ormuz, ante el rechazo de otros países por apoyar a la seguridad.

Hace unos días, Trump adelantó que enviaría buques de guerra para proteger el estrecho de Ormuz e hizo un llamado a los países aliados a unirse y evitar que Irán controle el tráfico de crudo.

Los países no han respondido a la solicitud de Trump, por lo que dijo que Estados Unidos no necesita al estrecho de Ormuz y podría abandonar la zona para obligarlos a intervenir.

Trump advierte a Irán sobre flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz (Michelle Rojas)

Donald Trump afirma que Estados Unidos no necesita el estrecho de Ormuz y amenaza con dejar a la zona sin protección

Ante la negativa de la OTAN y otros países de participar en la coalición militar para asegurar la navegación en el estrecho Ormuz, Donald Trump amenazó con dejar la zona y obligarlos a asumir su responsabilidad.

Donald Trump afirma que Estados Unidos no necesita al estrecho Ormuz, pues es “el país más poderoso del mundo”, por lo que podría terminar con Irán y dejar la vía marítima.

Con la amenaza, Donald Trump espera que los países que dependen del estrecho Ormuz se sumen a la coalición militar con Estados Unidos y protejan la ruta estratégica.

Cabe mencionar que por el estrecho de Ormuz transita aproximadamente el 20 % del comercio marítimo mundial de petróleo e hidrocarburos y su cierre sería una grave afectación a la economía global.