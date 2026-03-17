Este martes 17 de marzo de 2026, Joe Kent, el funcionario de mayor rango en materia de antiterrorismo de Estados Unidos, presentó su renuncia.

Mediante una carta publicada en la red social X, Joe Kent deja la dirección del Centro Nacional de Antiterrorismo.

El motivo principal es su oposición frontal a la guerra en Irán, un conflicto que, en sus palabras, no apoyará en conciencia por considerarlo injustificado y perjudicial para los intereses y la prosperidad de la nación.

“No puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”

Joe Kent hace pública su renuncia (@joekent16jan19/ X)

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