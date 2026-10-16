Ronald Johnson destacó la designación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como “terrorista” por parte de Donald Trump, tras la captura del líder criminal El Cromo.

La detención de “El Cromo”, líder de una organización criminal vinculada al CJNG, demuestra por qué Donald Trump designó a cárteles como el CJNG como Organizaciones Terroristas Extranjeras Ronald Johnson

El embajador de Estados Unidos también hizo referencia a delitos atribuidos a la organización criminal, entre ellos asesinato, extorsión y secuestro, así como el presunto homicidio de una niña de cuatro años en Juchitán.

Ronald Johnson destaca designación terrorista del CJNG (Captura de pantalla)

Ronald Johnson llama a desmantelar más organizaciones criminales tras la detención de El Cromo

En sus redes sociales, el embajador Ronald Johnson comentó que las redes criminales se benefician de la violencia y el miedo, pero que las operaciones basadas en inteligencia pueden poner a sus líderes frente a la justicia.

En ese sentido, señaló que la detención de El Cromo evidencia los motivos por los que Washington incluyó al CJNG en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras.

Johnson también enlistó los delitos atribuibles a la organización criminal, entre ellos:

Asesinato

Extorsión

Secuestro

Homicidio de una niña de cuatro años

Según el embajador, estos hechos reflejan el daño que los grupos delictivos ocasionan a familias y comunidades, lo que hace necesario continuar con el desmantelamiento de las redes criminales.

Harfuch destaca detención de “El Cromo”, presunto líder de grupo ligado al CJNG (Omar García Harfuch en X)

Los Cromos, acusados del homicidio de una niña de cuatro años en Juchitán

La publicación de Ronald Johnson retomó un mensaje del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó la detención de Iván N, alias El Cromo, líder de una célula del CJNG.

El funcionario informó que el detenido tiene dos órdenes de aprehensión por homicidio calificado, vinculadas a tres víctimas, además de una tercera orden por el mismo delito, emitida en 2020.

Además, indicó su organización Los Cromos está mencionada en las investigaciones por su supuesta implicación en el homicidio de una niña de cuatro años y su madre, ocurrido en Juchitán en 2025.