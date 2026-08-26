Estados Unidos presentó cargos formales contra los hermanos Álvarez Ayala, presuntos líderes de Los Rs, facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por delitos relacionados con el narcotráfico.

Según la acusación de un jurado federal del Distrito de Columbia, los hermanos Ramón Álvarez Ayala, alias ‘R1’, y Rafael Álvarez Ayala, alias ‘R2’, han sido identificados como comandantes regionales del CJNG en Michoacán.

Las autoridades de ese país también les adjudican otros delitos como trasiego de drogas con destino a Estados Unidos y portación ilegal de armas, cargos por los que enfrentarían una pena mínima de 40 años en prisión.

CJNG en Michoacán (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Hermanos Álvarez Ayala del CJNG, acusados por conspirar para traficar droga a Estados Unidos

El miércoles 26 de agosto de 2026, un jurado federal presentó una acusación formal contra los hermanos Ramón Álvarez Ayala, de 44 años, y Rafael Álvarez Ayala, de 42 años, por su papel en el CJNG.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ambos serían líderes de Los Rs, responsables de conspiración para traficar cocaína y metanfetaminas, además delitos relacionados con armas de fuego.

Según documentos judiciales, los hermanos Álvarez Ayala actuaron como comandantes regionales del CJNG en Michoacán, una facción con la que cometieron delitos como:

Conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína

Presunta participación en el tráfico de 500 gramos o más de metanfetamina

Coordinación para importar narcóticos a Estados Unidos entre 2004 y diciembre de 2023

Usar, portar, exhibir y disparar un arma de fuego

Es de recordar que mientras el “R1” ya está preso en el Altiplano y enfrenta procesos penales abiertos en México que complican su traslado a Estados Unidos, el “R2” permanece prófugo.

Así fue el traslado de Ramón Ángel “R1” tras captura en Jalisco (Especial)

Al menos 40 años de cárcel: esto es lo que podrían enfrentar el “R1” y el “R2”

Si son hallados culpables, cada uno de los hermanos Álvarez Ayala afrontará una pena mínima de 40 años de prisión y una máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas.

Al respecto, A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, ha dicho que imponer sanciones a ambos comandantes regionales representa un paso importante para la eliminación del CJNG.