El director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole informó que el desmantelamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ,es una prioridad máxima para Estados Unidos.

La máxima prioridad sigue siendo desmantelar la red terrorista del CJNG Terry Cole

Por medio de un mensaje que difundió en redes sociales indicó que las acciones que se desplegarán, estarán enfocadas en los líderes del grupo criminal, así como en su estructura financiera.

Además, Terry Cole lanzó una advertencia a políticos implicados con el CJNG, pues dijo que la DEA perseguirá a todos los funcionarios que protejan o se beneficien de las actividades criminales del grupo.

Desmantelamiento del CJNG es prioridad para la DEA

El 24 de junio de 2026, el director de la DEA, Terry Cole, afirmó que el grupo criminal del CJNG y el Cártel de Sinaloa son la prioridad número uno de la agencia en su estrategia contra el fentanilo.

Lo anterior debido a que indicó que el fentanilo es una amenaza como nunca antes se había visto, pues ha destruido familias, devastado comunidades y puesto a prueba a las fuerzas del orden.

Terry Cole, director de la DEA (Mark Schiefelbein / AP)

En seguimiento a la estrategia, Terry Cole insistió en señalar que desmantelar al CJNG es la máxima prioridad para la DEA, pues el 12 de noviembre reiteró el enfoque de la agencia.

En su tuit, el funcionario indicó que para concretar el objetivo central, las acciones que se desplieguen se van a concentrar en el liderazgo y la infraestructura financiera.

De la misma forma resaltó que el desmantelamiento se buscará por medio de la anulación de las operaciones criminales globales que se han identificado como parte del esquema del grupo.

Terry Cole lanza advertencia a políticos y funcionarios implicados con el CJNG

Al destacar que la DEA priorizará el desmantelamiento del CJNG, Terry Cole advirtió que la ofensiva no se detendrá en los líderes criminales, sino que también alcanzará a sus protectores.

En el mismo mensa, el titular de la DEA señaló que perseguirán sin descanso a los funcionarios corruptos y actores políticos que se beneficien, protejan o alimenten al CJNG desde sus cargos.

En ese sentido afirmó que la corrupción y el narcotráfico caminan de la mano, por lo que sentenció que nadie quedará exento de investigación sin importar la posición política que ocupe.

Incluso responsabilizó a los implicados de inundar las comunidades con “veneno” -en referencia al fentanilo- alimentar la violencia y provocar la muerte de cientos de miles de estadounidenses.