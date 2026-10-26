La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó la detención de Andrés “N”, alias “El Primo”, señalado como presunto jefe de plaza en Asunción Ixtaltepec, quien habría asumido el control de la zona tras la captura de Iván “N”, conocido como “Comandante Cromo”.

Bernardo Rodríguez Alamilla, fiscal general de Oaxaca, informó que la captura se logró mediante labores de inteligencia y un operativo táctico coordinado en el que participaron elementos de las siguientes corporaciones:

Secretaría de Marina (Semar).

Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Guardia Nacional.

Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca.

De acuerdo con las autoridades, la detención representa un avance en las investigaciones contra las estructuras de la delincuencia organizada que operan en la región del Istmo de Tehuantepec.

Cae El Primo de Comandante Cromo durante operativo en Oaxaca (Fiscalía de Oaxaca)

Nueve cateos simultáneos y apoyo aéreo para detener a “El Primo”

El operativo se llevó a cabo mediante un despliegue coordinado de fuerzas de seguridad estatales y federales, con apoyo aéreo para reforzar las acciones en distintos puntos de la región.

Como parte de la intervención, las autoridades ejecutaron nueve cateos simultáneos en sitios estratégicos de la zona oriente de Oaxaca.

Según la información oficial, estas acciones permitieron desarticular una presunta red de extorsión mediante préstamos conocidos como gota a gota, que afectaba la actividad económica y social de las comunidades de la zona.

Cae El Primo de Comandante Cromo durante operativo en Oaxaca (Fiscalía de Oaxaca)

La caída de “Los Cromos” y los aseguramientos en Oaxaca

La detención de “El Primo” forma parte de las líneas de investigación abiertas tras el debilitamiento de una célula criminal presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Entre los antecedentes del caso se encuentra la captura de Iván Sánchez Santiago, alias “Comandante Cromo”, quien presuntamente operaba en municipios como Juchitán y fue vinculado a proceso.

Durante el operativo más reciente, las fuerzas de seguridad también aseguraron armas de fuego, diversas dosis de sustancias ilícitas y presuntas casas de seguridad que, de acuerdo con las autoridades, eran utilizadas por la estructura delictiva.

El gabinete de seguridad de Oaxaca reiteró que mantendrá las acciones coordinadas para combatir a los grupos criminales y afirmó que actuará contra quienes atenten contra la paz y la seguridad de la población.