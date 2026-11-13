Junto a otros seis cárteles mexicanos, el grupo criminal conocido como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue declarado como organización terrorista por el gobierno de Paraguay.

A dicha lista no solo se sumaron el CJNG y los otros seis grupos criminales mexicanos, sino que fueron incluidas otras organizaciones delictivas de países como Colombia, Ecuador, Venezuela y otros.

Cabe destacar que la denominación de organizaciones terroristas se aplica como parte de las acciones que despliegan los gobiernos que integran la coalición del Escudo de las Américas.

CJNG (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Los otros seis cárteles mexicanos declarados terroristas en Paraguay

La medida ordenada por el presidente de Paraguay, Pedro Alliana, que incluye al CJNG en su lista de organizaciones terroristas, también contempla a otros grupos criminales de origen mexicano.

En específico, la nueva declaratoria establece que son seis los cárteles mexicanos dedicados al trasiego de drogas y otras actividades delictivas, que desde ahora se ubican bajo dicha denominación:

Cártel del Golfo

La Nueva Familia Michoacana

Cárteles Unidos

Los Viagras

Cártel del Noreste

Cártel de Juárez

Además los grupos seis criminales mexicanos señalados, el gobierno paraguayo incluyó en su nueva lista a otras organizaciones delictivas de distintos países de América Latina.

Lo anterior debido a que en el listado ahora figuran el Tren de Aragua de Venezuela, la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Mara Salvatrucha de El Salvador.

¿Por qué Paraguay declara grupos criminales como terroristas?

La inclusión del CJNG y otros seis cárteles mexicanos a la lista de organizaciones terroristas en Paraguay, forma parte de las acciones impulsadas por Estados Unidos en el marco del Escudo de las Américas.

Lo anterior debido a que el bloque conformado por 15 países, que fue creado en Miami, busca afrontar amenazas territoriales como el narcotráfico y el crimen organizado.

El 22 de septiembre de 2026, los países que se sumaron al bloque firmaron en la ONU una declaración para aplicar medidas contra 24 grupos criminales declarados terroristas por Estados Unidos.

Sin embargo, la declaración no es jurídicamente vinculante, por lo que países como Brasil y México no se sumaron debido a que cada Estado decide cómo aplicar las medidas.

Las naciones firmantes sostienen que la coordinación regional permite perseguir financieramente a los grupos criminales y evitar que operen con impunidad en varios países.