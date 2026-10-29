Las declaraciones de Ronald Johnson reavivaron el debate sobre el alcance de la estrategia de Estados Unidos contra el crimen organizado transnacional.

“El propósito era poder emplear otros mecanismos, como herramientas financieras, sanciones económicas, medidas contra el apoyo al terrorismo para abordar la red en su totalidad” Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

El embajador de Estados Unidos en México aseguró que la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas no tiene como propósito justificar acciones militares en territorio mexicano, sino fortalecer las herramientas legales y financieras para combatir sus operaciones.

Los comentarios de Ronald Johnson surgen en medio de las discusiones sobre seguridad bilateral y cooperación entre México y Estados Unidos para enfrentar las redes criminales que operan a nivel internacional.

Ronald Johnson niega que Estados Unidos busque atacar México

Durante su participación en el Simposio de Inversionistas Globales del Instituto Milken, Ronald Johnson defendió la designación de cárteles como terroristas de parte de Estados Unidos, negando ataques militares en México.

“Mucha gente piensa que se hizo para poder lanzar bombas sobre los cárteles. Esa no fue la razón”, afirmó Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México.

El diplomático explicó que la designación busca permitir el uso de mecanismos adicionales para perseguir las estructuras financieras y operativas de esos grupos.

Con esto se puede recurrir a sanciones económicas, instrumentos financieros y medidas legales relacionadas con el apoyo al terrorismo.

Según su interpretación, se busca actuar contra las redes completas y no limitarse a perseguir a sus integrantes en México.

El embajador argumentó que estas organizaciones tienen presencia en Estados Unidos, Europa, Asia y Sudamérica, por lo que consideró necesario fortalecer la cooperación para rastrear sus actividades y recursos.

Ronald Johnson señala cooperación entre Estados Unidos y México más que una operación militar directa

Ronald Johnson insistió en que México y Estados Unidos comparten intereses en materia de seguridad; por lo que deben de cooperar para llegar a un avance real.

Esto más que ir a la acción militar directa de Estados Unidos en México, como señaló Ronald Johnson en su anterior declaración.

Sin embargo, sus declaraciones se ha señalado un contraste con sus palabras en su audiencia de confirmación de 2025 en Estados Unidos, donde mencionó que “todas las opciones están sobre la mesa”.

En aquella comparecencia, señaló que la primera opción sería actuar en colaboración con México, aunque no descartó una operación unilateral bajo determinadas circunstancias.

Las declaraciones ocurren en medio del debate sobre el alcance de la estrategia de seguridad de Washington y sus posibles implicaciones para la soberanía mexicana.