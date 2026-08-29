Michael Katungi, exmilitar de Uganda, será extraditado a Estados Unidos tras ser señalado por posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La resolución fue emitida por el Tribunal de Magistrados de Buganda Road, a cargo de la jueza Ritah Kidasa Neumbe, quien determinó que el requerimiento a Estados Unidos cumple con las normativas vigentes de extradición.

Michael Katungi será extraditado a Estados Unidos; Corte federal lo acusa por tráfico de armas al CJNG

El viernes 28 de agosto se dio a conocer que las autoridades de Uganda determinaron la extradición a Estados Unidos de Michael Katungi, solicitado por una Corte federal en Virginia debido a sus vínculos con el CJNG.

Con este dictamen, el exmilitar permanecerá recluido en prisión preventiva mientras se coordinan los canales diplomáticos para efectuar su traslado definitivo hacia Estados Unidos.

Michael Katungi, exmilitar de Uganda (Especial)

De acuerdo con las indagatorias, Michael Katungi sería responsable de participar en una compleja red en África que facilitaba armamento al CJNG.

La defensa del exmilitar de Uganda intentó desestimar el caso mediante solicitudes de inmunidad diplomática y cuestionamientos sobre la competencia de las autoridades acusadoras.

Esto debido a que anteriormente se desempeñó como director de Relaciones Exteriores de la Liga Patriótica de Uganda (LPU), liderado por las fuerzas de defensa.

Sin embargo, la fiscalía de Uganda fundamentó la validez de las pruebas presentadas en su contra, consolidando un expediente basado en testimonios y documentos presentados por la Corte de Virginia.