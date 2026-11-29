México vs Argentina se volverán a medir en una fase eliminatoria de un Mundial, será en los dieciseisavos de final de Catar 2026. Lunes 30 de noviembre, 9:00 horas por ViX, TUDN y Canal 9.
- Partido: México vs Argentina
- Fase: Dieciseisavos de final
- Torneo: Mundial Sub-17
- Fecha: Lunes 30 de noviembre
- Horario: 9 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Aspire Zone
- Transmisión: ViX, TUDN y Canal 9
México vs Argentina: Día para ver al Tri en el Mundial Sub-17
México vs Argentina se enfrentarán el lunes 30 de noviembre en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 que se disputa en Catar.
México vs Argentina: Hora para ver al Tri en el Mundial Sub-17
El partido México vs Argentina arrancará a las 09 horas, el lunes 30 de noviembre.
México vs Argentina: Canal para ver al Tri en el Mundial Sub-17
Las plataformas ViX, TUDN y Canal 9 transmitirán los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17, México vs Argentina.
- Partido: México vs Argentina
- Fase: Dieciseisavos de final
- Torneo: Mundial Sub-17
- Fecha: Lunes 30 de noviembre
- Horario: 9 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Aspire Zone
- Transmisión: ViX, TUDN y Canal 9
¿Cómo avanzaron México y Argentina a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17?
México clasificó como líder del Grupo K del Mundial Sub-17 con 7 puntos.
Argentina avanzó a la siguiente ronda como segundo lugar del Grupo C, por abajo de Australia.