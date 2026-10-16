La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, confirmó que su gobierno incluyó a los grupos mexicanos del narcotráfico como el CJNG y al Cártel de Sinaloa en su lista de organizaciones terroristas.

Durante una presentación pública, Laura Fernández manifestó que esta determinación está orientada a combatir el avance del narcotráfico dentro de su territorio y en la región.

De acuerdo con la presidenta de Costa Rica, los grupos mexicanos declarados como narcoterroristas son:

Cártel de Sinaloa Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Cártel del Noreste (anteriormente Los Zetas) Cártel del Golfo La Nueva Familia Michoacana Cárteles Unidos

CJNG (Juan José Estrada Serafín / Juan José Estrada Serafín)

Costa Rica refuerza acciones de seguridad para combatir al narcotráfico

El anuncio de la presidenta Laura Fernández de Costa Rica, tuvo lugar durante la apertura del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado, un recinto penal de máxima seguridad preparado para albergar a más de 5 mil reclusos.

Al incluir al CJNG y al Cártel de Sinaloa en su lista de terroristas, Costa Rica busca aplicar un marco de persecución legal e institucional sumamente riguroso para desarticular a este tipo de células delictivas.

La estrategia representa una profundización directa de las acciones del Estado frente a las crecientes amenazas internacionales que vulneran la tranquilidad de su ciudadanía.

Mediante esta catalogación oficial, las agencias de seguridad adquieren facultades extendidas para fiscalizar activos, desmantelar redes logísticas e interceptar flujos de capitales ilícitos en todo el territorio nacional.

Se prevé que la presidenta visite El Salvador para conocer el modelo penitenciario de alta seguridad impulsado por el presidente Nayib Bukele, buscando evaluar mejoras operativas en el resguardo de reclusos de alta peligrosidad.

Fernández enfatizó que Costa Rica “no medirá recursos” en su lucha contra el narcotráfico y afirmó que aplicará todo el peso de la ley contra quien o quienes intenten vulnerar la seguridad de su nación.