Antonio Oseguera Cervantes, conocido como “Tony Montana” y hermano del fallecido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “El Mencho”, fue condenado a 22 años y medio de prisión en Estados Unidos.

La jueza federal Beryl A. Howell dictó la sentencia tras el acuerdo de culpabilidad del acusado por cargos de conspiración para distribuir narcóticos y posesión de armas de fuego.

Durante el juicio, la defensa argumentó sobre las condiciones médicas y la edad avanzada de Tony Montana para reducir la pena solicitada inicialmente por la Fiscalía.

Tony Montana fue condenado a más de 22 años de prisión en Estados Unidos

Antonio Oseguera Cervantes, alias ‘Tony Montana’ y hermano de Nemesio Oseguera Cervantes (‘El Mencho’), fue sentenciado en Estados Unidos a 22 años y seis meses de prisión (equivalentes a 270 meses).

Tony Montana, hermano de El Mencho, recibe más de 22 años de prisión en EU (@azucenau / X )

La resolución fue dictada en la Corte de Distrito de Columbia, en Washington D. C., por la jueza federal Beryl A. Howell.

La jueza impuso una pena dividida en 17 años y medio por conspiración para distribuir narcóticos (cocaína y metanfetamina) y cinco años adicionales por uso y posesión de armas de fuego vinculadas al narcotráfico.

Además del tiempo tras las rejas, la resolución contempla 5 años de libertad condicional (supervisada).

Tony Montana se declaró culpable el 31 de julio de 2026 tras alcanzar un acuerdo con el Departamento de Justicia de EU, evitando así ir a un juicio donde enfrentaba penas de hasta dos cadenas perpetuas.

La acusación solicitaba 30 años de prisión al considerar que sus actividades en el CJNG tuvieron un efecto desestabilizador en el país.

Sin embargo, la jueza fijó una pena menor considerando sus 68 años de edad y sus problemas médicos crónicos (cardiovasculares e inmunológicos).

Tony Montana ofreció disculpa pública y expresó su arrepentimiento por daños ocasionados por su participación en el narcotráfico

Durante la audiencia, Tony Montana ofreció una disculpa pública en español y envió una carta a la jueza solicitando misericordia por sus achaques de salud, manifestando que su principal temor era morir en la cárcel lejos de su familia.

A sus 68 años de edad y con padecimientos crónicos, la condena representa pasar la mayor parte o la totalidad de los años que le restan de vida en reclusión.

De acuerdo con las investigaciones de la DEA, Tony Montana participó durante más de dos décadas en el narcotráfico internacional.

Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana, hermano de "el Mencho" (Redes sociales)

Inició operaciones con el Cártel del Milenio (2002-2010) y posteriormente en el CJNG bajo las órdenes directas de su hermano ‘El Mencho’.

Entre sus funciones destacaban la supervisión de la venta de drogas, el suministro de precursores químicos para narcolaboratorios, la protección de territorios frente a grupos rivales y la gestión y lavado de ganancias a través de casas de cambio.