La captura de Óscar Samuel Mejía Funes representa uno de los golpes más relevantes contra las redes de narcotráfico que operan en Honduras y que mantienen vínculos con organizaciones criminales internacionales.

Óscar Mejía, presunto operador del CJNG, fue detenido durante un operativo conjunto en La Ceiba, resultado de la coordinación entre autoridades hondureñas y la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos.

De acuerdo con las investigaciones, Óscar Mejía desempeñaba un papel clave en el traslado de cargamentos de cocaína hacia Norteamérica y enfrenta una solicitud de extradición por cargos relacionados con el tráfico internacional de drogas.

Óscar Mejía tenía un papel clave en el tráfico de cocaína con el CJNG

Las fuerzas de seguridad hondureñas aprehendieron en La Ceiba a Óscar Samuel Mejía Funes, señalado por las autoridades como uno de los principales narcotraficantes de Honduras.

La captura del sospechoso, de 38 años de edad, se ejecutó mediante un operativo coordinado por unidades especializadas de la Policía Nacional con el respaldo directo de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

De acuerdo con los reportes oficiales, Óscar Mejía desempeñaba un papel logístico clave en el acopio y movilización de cargamentos de cocaína a través de rutas marítimas y aéreas en el litoral atlántico.

Sus actividades delictivas incluían conexiones con redes criminales de Colombia y con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México, una organización dedicada al tráfico transnacional de estupefacientes.

Óscar Mejía cuenta con orden de extradición solicitada por Estados Unidos

El arresto responde a una solicitud formal de extradición emitida por una corte federal del Distrito Este de Texas, donde se le acusa de conspiración, producción, fabricación y distribución de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos.

Tras su detención, el imputado fue trasladado bajo custodia policial hacia Tegucigalpa. En la capital, la Corte Suprema de Justicia designó a un juez natural para encabezar la audiencia inicial de información.

El caso evidencia el uso del territorio hondureño como corredor estratégico de tránsito para la cocaína con destino a Estados Unidos.

Con este procedimiento, suman seis los ciudadanos de Honduras capturados en 2026 con fines de extradición a Estados Unidos, alcanzando más de 60 detenciones de este tipo en los últimos cuatro años.