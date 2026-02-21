Gracias al acuerdo comercial de América del Norte, el T-MEC, los productos de México y Canadá que forman parte del tratado quedan exentos del nuevo arancel impuesto por Donald Trump.

En conferencia de prensa, Donald Trump aseguró que el 20 de febrero firmaría una orden para mantener todos los aranceles relacionados con la seguridad nacional y sumaran un 10% sobre todos ellos.

Productos de México y Canadá incluidos en el T-MEC libran nuevo arancel de Trump

Como ocurrió en 2025 con los aranceles de Donald Trump anulados, las nuevas cuotas firmadas por el presidente de Estados Unidos no afectarán los productos de México y Canadá incluidos en el T-MEC.

Sobre esta nueva exceptuación, se informa que el documento oficial del decreto que Donald Trump firmó el 20 de febrero establece de forma textual que dichos productos no se verán afectados.

Lo anterior debido a que los artículos de México y Canadá que cumplen las reglas del T-MEC, están protegidos por una excepción que el mismo presidente de Estados Unidos aplicó previamente.

No obstante, se debe destacar que hay productos mexicanos y canadienses como el acero, el aluminio y algunos de la industria automotriz, que ya pagan y seguirán pagando las cuotas ya aplicadas.

Nota en desarrollo. En breve más información...