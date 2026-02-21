El presidente de Donald Trump anunció que ha decidido aumentar del 10% al 15% los nuevos aranceles globales tras el falló de la Corte que invalidó las tarifas impuestas desde 2025.

A través de redes sociales, Donald Trump dijo que un arancel del 15% es “totalmente permitido y legalmente comprobado”, por lo que se implementará en los próximos meses.

Donald Trump impone 10% más de aranceles globales (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Donald Trump anuncia aumento del 10% al 15% en nuevo arancel global

El pasado viernes 20 de febrero, la Corte de Estados Unidos invalidó los aranceles globales de Donald Trump tras determinar que el mandatario excedió sus facultades al no consultar al Congreso.

Ante esta medida, Donald Trump anunció un nuevo aumento arancelario del 10% a todos los países con los que se tiene relación comercial e, incluso, la firma de esta medida se realizó ese mismo día.

Sin embargo, este 21 de febrero, Trump anunció que los nuevos aranceles llegarán hasta el 15%, dado que muchos países “han estado estafando a Estados Unidos durante décadas, sin represalias”.

Aunque se espera que los nuevos aranceles del 10% entren en vigor este lunes 23 de febrero, el aumento al 15% podría darse en los próximos meses, peor Trump no dio una fecha exacta.