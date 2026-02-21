En vísperas de la discusión del T-MEC, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un llamado para que México mantenga su trato preferencial con Estados Unidos.

“Sigamos como país luchando por tener un trato preferencial en materia comercial y arancelaria como el que le otorga el TMEC; por ello es necesario cuidarlo” Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

En entrevista con medios, la diputada destacó el revés que el Congreso de Estados Unidos dio a los aranceles globales promovidos por Donald Trump, lo que consideró como un mensaje en favor del libre comercio.

En ese contexto, Kenia López Rabadán hizo un llamado para que México mantenga un trato preferencial con Estados Unidos en materia comercial y arancelaria como el que le otorga el T-MEC.

México debe luchar por mantener un trato preferencial en materia comercial y arancelaria como el que otorga el T-MEC, por ello es necesario cuidar la negociación.



Así lo dije ante medios de comunicación de la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/ybTFRx0DyF — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) February 21, 2026

Kenia López Rabadán sostiene que México debe mantener un trato preferencial rumbo al T-MEC

En opinión de Kenia López Rabadán, el país debería prepararse con seriedad para revisar el T-MEC, a fin de garantizar la seguridad jurídica a los socios comerciales y consolidar la competitividad de la región.

De igual manera, señaló que se debe asegurar que la inversión llegue a los estados y genere empleos mejor pagados para dar certidumbre a millones de familias que dependen del comercio exterior.

Por ello, Kenia López Rabadán reiteró que el T-MEC es un instrumento comercial que garantiza una plataforma de desarrollo, inversión y prosperidad compartida entre naciones.

“Hago un llamado a que cuidamos esta negociación del T-MEC, a que como país nos enfoquemos a tener estas negociaciones y deliberación con nuestros socios en Estados Unidos y Canadá”.

Asimismo, defendió la protección T-MEC daría garantías para que los aranceles establecidos sean siempre en beneficio de México.