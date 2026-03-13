La Oficina del Censo reportó que México estableció un nuevo récord de exportaciones durante enero de 2026, con lo que se afianzó como el principal socio comercial de Estados Unidos.

De acuerdo con la información emitida por el organismo estadounidense, en el primer mes del año México volvió a colocarse como el principal proveedor de bienes para el país.

La buena salud en las relaciones comerciales entre ambos países también se concretó a la inversa, pues México fue el principal destino de las importaciones hechas por Estados Unidos.

Exportaciones (Enrique Ordóñez / Cuartoscuro)

México se consolida como el principal socio comercial de Estados Unidos

Al concretar ventas por un monto de 42 mil 518 millones de dólares, México se afianzó como el principal socio comercial de Estados Unidos durante el mes de enero de 2026.

Los datos emitidos por la Oficina del Censo de Estados Unidos refieren que las exportaciones de bienes desde México y Estados Unidos han sido las más altas de la historia.

Sobre el récord logrado, el organismo indicó que del total de importaciones que realizó Estados Unidos en el primer mes del año, 16.32% corresponden a productos mexicanos.

Con ello, México logró mantener y reforzar su posición como el principal socio comercial por encima de Canadá, cuyas exportaciones representaron el 10.87% del total.

Cabe destacar que en el cuarto sitio se ubicó Taiwán que concretó una participación del 8.33%, seguido de China que aportó solo un 8.08% a las importaciones hechas desde Estados Unidos.

Comercio entre México y Estados Unidos (Omar Martínez /Cuartoscuro)

México también fue el principal comprador de Estados Unidos

Además de alcanzar un récord de exportaciones, México también fue un gran comprador de Estados Unidos, pues los datos indican que fue el destino principal de las ventas de ese país.

Sobre lo anterior, la Oficina del Censo reportó que en el mismo mes, enero de 2026, el 16.95% del total de exportaciones que hizo Estados Unidos tuvieron como destino México.

Con ello, México también se afianzó como el principal comprador de productos manufacturados en Estados Unidos, ya que incluso los datos señalan que importó más de lo que se exportó.

Sin embargo, también se posicionó como el cuarto país con el que Estados Unidos tiene un mayor déficit comercial, toda vez que concentrar el 14.74% de la cifra negativa total.