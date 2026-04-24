La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostendrá una llamada telefónica de alto nivel con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, este viernes 24 de abril de 2026.

Entre los posibles temas destacan la revisión del T-MEC y el ataque ocurrido en Teotihuacán, donde murió una turista canadiense.

La propia mandataria confirmó que la conversación telefónica se realizará a las 11:30 de la mañana de este viernes, aunque no detalló públicamente los asuntos que abordará con su homólogo canadiense.

T-MEC, sería tema clave entre Claudia Sheinbaum y Mark Carney

Luego de recientes conversaciones entre México y autoridades comerciales de Estados Unidos, en el marco del T-MEC, la presidenta Sheinbaum dialogará con Mark Carney en un momento clave para el futuro del acuerdo regional.

La postura canadiense ha sido firme en las negociaciones del tratado comercial, al señalar que no permitirá que Estados Unidos imponga unilateralmente condiciones en la revisión del acuerdo.

Recientemente, el titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, fue recibido en Palacio Nacional para dialogar sobre los intereses de su país dentro del T-MEC.

Aunque se ha planteado la posibilidad de acuerdos bilaterales entre México y Estados Unidos, aún se espera una reunión trilateral formal con Canadá.

Uno de los puntos más sensibles entre Washington y Ottawa son las reglas de origen, asunto que México también comenzó a discutir con autoridades estadounidenses.

Los tres países tienen hasta el 1 de julio para avanzar en sus trabajos relacionados con el T-MEC.

Caso Teotihuacán también podría ser tratado en conversación de Sheinbaum y Mark Carney

Otro tema que podría entrar en la conversación entre Sheinbaum y Carney es el ataque armado registrado en Zona Arqueológica de Teotihuacán, donde murió una turista canadiense y al menos una decena de visitantes extranjeros resultaron heridos.

Las autoridades mexicanas identificaron a Julio César Jasso Ramírez como presunto responsable del ataque, quien habría actuado en solitario.

Además, continúa la coordinación diplomática para la repatriación del cuerpo de la víctima a Canadá.

La seguridad regional cobra relevancia adicional, ya que México, Canadá y Estados Unidos compartirán la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026.