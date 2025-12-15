El Paquete Arancelario está listo para iniciar a aplicarse en 2026 a 11 países con los que México no tiene acuerdo comercial, entre ellos China, tras la aprobación del Congreso, recordó Marcelo Ebrard durante al conferencia mañanera de este 15 de diciembre.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, dijo que los mayores cambios que se hicieron en el Congreso fueron en algunas industrias tras escuchar a empresas y organismos empresariales:

Autopartes

Siderurgia

Textil

Vestido

Aluminio

Aranceles buscan proteger 350 mil empleos principalmente en 10 estados

El titular de Economía recordó que el objetivo de este Paquete Arancelario es competir con piso parejo y proteger 350 mil empleos, principalmente en 10 estados:

Aguascalientes Baja California Chihuahua Coahuila Estado de México Guanajuato Jalisco Nuevo León Puebla Querétaro

“¿Esto va a encarecer? No. Hicimos un calculo, fracción por fracción, y lo que estamos estimando es que sea mas o menos de 0.2 por 350 empleos protegidos”

Ello se enmarca en el objetivo del Plan México de no solo conservar empleos sino de crear 1.5 millones de empleos bien remunerados en manufactura y servicios y convertir a México en una de las 20 economías más grandes del mundo.

Ebrard revela que aranceles encarecerán solo 0.2% los productos

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, señaló que los aranceles a China otros 10 países no van a atener una gran impacto en el encarecimiento de productos pues este será de alrededor de 0.2 por ciento en general.

No obstante, destacó que el objetivo del arancel es obligarlos a vender casi al mismo precio ya que están dando precios muy bajos, ante lo cual México busca que se reduzcan sus ventajas de venta ante la economía mexicana.

“Estamos estimando… sabemos que el impacto que va a tener al final es de 0.2 porque tiene un margen muy grande de inventario… los vas a obligar cada vender casi al mismo precio…”

Dijo que es una forma de proteger a la industria nacional y sus empleos porque de perderlos sería difícil recuperarlos.

Marcelo Ebrard dijo que la medida es quirúrgica y los aranceles solo representan el 8 por ciento del comercio exterior mexicano.

El funcionario insistió que los aranceles ya existían para países con los que no había un acuerdo comercial y solo fue un reajuste.