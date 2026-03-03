El Consejo Nacional de Comercio Exterior (NFTC) reunió a 69 asociaciones estadounidenses que están a favor de la extensión del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

Por lo que a través de una carta dirigida al Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, invitaron al sector empresarial de Estados Unidos a mantener una colaboración sostenida y significativa con las partes interesadas durante la revisión.

Destacando la importancia de un acuerdo único con Canadá y México para la competitividad estadounidense, instan a una renovación por un periodo de 16 años más, evitando la incertidumbre arancelaria.

“Como principales mercados de exportación de Estados Unidos y principales fuentes de insumos indispensables, México y Canadá son fundamentales para la fortaleza y resiliencia económica”, citan para posteriormente indicar que cambios a las reglas podrían ser perjudiciales.

“Las modificaciones a las normas del T-MEC o nuevas propuestas sustanciales tienen el potencial de transformar la competitividad estadounidense tanto a nivel nacional como internacional. Las cadenas de producción y suministro estadounidenses se basan en billones de dólares en inversiones a largo plazo, que se han perfeccionado para ser altamente eficientes y cumplir con el riguroso marco del T-MEC. Cambios sustanciales en los requisitos o en las reglas de origen podrían provocar interrupciones en la cadena de suministro durante varios años, con un costo significativo para las empresas que invierten en Estados Unidos, elevar los precios al consumidor y erosionar la competitividad de América del Norte” Carta del NFTC, dirigida a Jamieson Greer

Abiertos al diálogo, empresarios piden una renovación con reglas de origen, claras e implementables que reconozcan las realidades de la manufactura y la producción, así como minimicen las interrupciones comerciales.

Y finalmente rechazan la imposición de nuevos aranceles a Canadá y México.

“Estamos dispuestos a trabajar de forma constructiva con la USTR para lograr un resultado positivo que extienda el T-MEC. Apoyamos firmemente los esfuerzos simultáneos para resolver las barreras arancelarias y no arancelarias y garantizar que los compromisos existentes se implementen y cumplan plenamente”. Carta del NFTC, dirigida a Jamieson Greer

La revisión conjunta obligatoria del T-MEC, programada para julio de 2026, será clave para resolver discrepancias y asegurar un comercio equilibrado y recíproco en Norteamérica.

69 asociaciones estadounidenses a favor de extender el T-MEC

El T-MEC cuenta con un respaldo de 69 organismos empresariales, industriales y agrícolas de Estados Unidos para asegurar la permanencia, extensión y fortalecimiento. Ellas son:

ACT | The App Association Alliance for Automotive Innovation American Apparel & Footwear Association American Automotive Policy Council American Clean Power Association American Coalition for Ethanol American Council of Life Insurers American Feed Industry Association American International Automobile Dealers Association American Pet Products Association American Petroleum Institute American Seed Trade Association American Soybean Association American Sportfishing Association American Truck Dealers Animal Health Institute Associated Equipment Distributors Association of Equipment Manufacturers Auto Care Association Autos Drive America Business Software Alliance Can Manufacturers Institute Canadian American Business Council Coalition for North American Trade Coalition of Services Industries Computer & Communications Industry Association Consumer Technology Association Corn Refiners Association CropLife America Distilled Spirits Council of the U.S. Fresh Produce Association of the Americas Global Business Alliance Global Data Alliance Global Innovation Forum Growth Energy Information Technology Industry Council MEMA, The Vehicle Suppliers Association National Automobile Dealers Association National Barley Growers Association National Confectioners Association National Corn Growers Association National Council of Farmer Cooperatives National Electrical Manufacturers Association National Fisheries Institute National Foreign Trade Council National Oilseed Processors Association National Pork Producers Council National Retail Federation National Sunflower Association North American Export Grain Association North American Millers’ Association Outdoor Industry Association Pet Food Institute Performance Racing Industry Renewable Fuels Association Retail Industry Leaders Association Semiconductor Industry Association SNAC International Software & Information Industry Association Specialty Equipment Market Association Technology Trade Regulation Alliance Telecommunications In dustry Association U.S. Apple Association U.S. Chamber of Commerce US Council for International Business USA Poultry & Egg Export Council USA Pulses USA Rice

Carta que envían 69 asociaciones estadounidenses 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 al Embajador Jamieson Greer de la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos USTR en la que manifiestan su total apoyo a la extensión del TMEC. @Claudiashein @m_ebrard @SE_mx pic.twitter.com/gMydpGZ301 — Luis Rosendo Gutiérrez (@LuisRosendo_) March 3, 2026

Con información de NFTC, Sila. NET