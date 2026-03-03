El Consejo Nacional de Comercio Exterior (NFTC) reunió a 69 asociaciones estadounidenses que están a favor de la extensión del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

Por lo que a través de una carta dirigida al Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, invitaron al sector empresarial de Estados Unidos a mantener una colaboración sostenida y significativa con las partes interesadas durante la revisión.

Destacando la importancia de un acuerdo único con Canadá y México para la competitividad estadounidense, instan a una renovación por un periodo de 16 años más, evitando la incertidumbre arancelaria.

“Como principales mercados de exportación de Estados Unidos y principales fuentes de insumos indispensables, México y Canadá son fundamentales para la fortaleza y resiliencia económica”, citan para posteriormente indicar que cambios a las reglas podrían ser perjudiciales.

“Las modificaciones a las normas del T-MEC o nuevas propuestas sustanciales tienen el potencial de transformar la competitividad estadounidense tanto a nivel nacional como internacional. Las cadenas de producción y suministro estadounidenses se basan en billones de dólares en inversiones a largo plazo, que se han perfeccionado para ser altamente eficientes y cumplir con el riguroso marco del T-MEC. Cambios sustanciales en los requisitos o en las reglas de origen podrían provocar interrupciones en la cadena de suministro durante varios años, con un costo significativo para las empresas que invierten en Estados Unidos, elevar los precios al consumidor y erosionar la competitividad de América del Norte”

Abiertos al diálogo, empresarios piden una renovación con reglas de origen, claras e implementables que reconozcan las realidades de la manufactura y la producción, así como minimicen las interrupciones comerciales.

Y finalmente rechazan la imposición de nuevos aranceles a Canadá y México.

“Estamos dispuestos a trabajar de forma constructiva con la USTR para lograr un resultado positivo que extienda el T-MEC. Apoyamos firmemente los esfuerzos simultáneos para resolver las barreras arancelarias y no arancelarias y garantizar que los compromisos existentes se implementen y cumplan plenamente”.

La revisión conjunta obligatoria del T-MEC, programada para julio de 2026, será clave para resolver discrepancias y asegurar un comercio equilibrado y recíproco en Norteamérica.

69 asociaciones estadounidenses a favor de extender el T-MEC

El T-MEC cuenta con un respaldo de 69 organismos empresariales, industriales y agrícolas de Estados Unidos para asegurar la permanencia, extensión y fortalecimiento. Ellas son:

  1. ACT | The App Association
  2. Alliance for Automotive Innovation
  3. American Apparel & Footwear Association
  4. American Automotive Policy Council
  5. American Clean Power Association
  6. American Coalition for Ethanol
  7. American Council of Life Insurers
  8. American Feed Industry Association
  9. American International Automobile Dealers Association
  10. American Pet Products Association
  11. American Petroleum Institute
  12. American Seed Trade Association
  13. American Soybean Association
  14. American Sportfishing Association
  15. American Truck Dealers
  16. Animal Health Institute
  17. Associated Equipment Distributors
  18. Association of Equipment Manufacturers
  19. Auto Care Association
  20. Autos Drive America
  21. Business Software Alliance
  22. Can Manufacturers Institute
  23. Canadian American Business Council
  24. Coalition for North American Trade
  25. Coalition of Services Industries
  26. Computer & Communications Industry Association
  27. Consumer Technology Association
  28. Corn Refiners Association
  29. CropLife America
  30. Distilled Spirits Council of the U.S.
  31. Fresh Produce Association of the Americas
  32. Global Business Alliance
  33. Global Data Alliance
  34. Global Innovation Forum
  35. Growth Energy
  36. Information Technology Industry Council
  37. MEMA, The Vehicle Suppliers Association
  38. National Automobile Dealers Association
  39. National Barley Growers Association
  40. National Confectioners Association
  41. National Corn Growers Association
  42. National Council of Farmer Cooperatives
  43. National Electrical Manufacturers Association
  44. National Fisheries Institute
  45. National Foreign Trade Council
  46. National Oilseed Processors Association
  47. National Pork Producers Council
  48. National Retail Federation
  49. National Sunflower Association
  50. North American Export Grain Association
  51. North American Millers’ Association
  52. Outdoor Industry Association
  53. Pet Food Institute
  54. Performance Racing Industry
  55. Renewable Fuels Association
  56. Retail Industry Leaders Association
  57. Semiconductor Industry Association
  58. SNAC International
  59. Software & Information Industry Association
  60. Specialty Equipment Market Association
  61. Technology Trade Regulation Alliance
  62. Telecommunications In
  63. dustry Association
  64. U.S. Apple Association
  65. U.S. Chamber of Commerce
  66. US Council for International Business
  67. USA Poultry & Egg Export Council
  68. USA Pulses
  69. USA Rice

Con información de NFTC, Sila. NET