Marcelo Ebrard, secretario de Economía, aseguró que México se benefició con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de considerar ilegales los aranceles de Donald Trump a pesar de su nueva imposición de tarifas del 15 por ciento.

“Antes pagábamos más… se movió al 15 por ciento… antes nosotros estábamos pagando 25, o sea que se nos baja a 15 aquello que no cumple el Tratado de Libre Comercio… pagamos menos hoy que el viernes pasado, entonces nos fue bien… en términos de exportación si comparas cuánto exportas y qué aranceles pagas pues pagamos el arancel mas bajo…” Marcelo Ebrard. SE

Marcelo Ebrard recordó que los productos que se exportan a Estados Unidos que están fuera del Tratado México, Estado Unidos, Canadá (T-MEC) tienen arancel menor, en referencia a acero, aluminio y parte de la industria automotriz.

“Nos fue bien”, insistió Marcelo Ebrard pues dijo que además, México es el mas favorecido con esa cuota menor para el nivel de exportaciones que hace a Estados Unidos.

Entran en vigor nuevos aranceles de Donald Trump

Cabe recordar que este martes 24 de febrero entró en vigor un nuevo arancel a las importaciones implementado por el presidente Donald Trump.

Esta es una forma de mantener sus aranceles a pesar de la decisión de la Corte, quien señaló que era ilegal mantener los aranceles respaldados por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA).

La decisión de Donald Trump solo estará vigente durante 150 días, como lo permite la ley en la que se refugió: la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.

En caso de que quisiera prorrogar la decisión más de los mencionados 150 días deberá ser aprobada por el Congreso.

Marcelo Ebrard lanza Innovafest 2026

Marcelo Ebrard dio sus declaraciones en el lanzamiento de Innovafest 2026, un ecosistema que premia, da mentorías y apoyo a innovadores.

Los estímulos económicos van de los 150 mil pesos al millones de pesos. El programa se desarrollará en cinco regiones: