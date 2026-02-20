Donald Trump respondió con más aranceles a la decisión de la Suprema Corte de echar atrás estas tarifas impuestas por su gobierno, con un 10% sobre los impuestos a vigentes.

En conferencia de prensa, Donald Trump aseguró que este 20 de febrero firmará una orden para mantener todos los aranceles relacionados con la seguridad nacional y sumarán un 10% sobre todos ellos.

Nuevos aranceles de Trump entrarán en vigor el lunes 23 de febrero

De acuerdo con Donald Trump, se trata de una medida para proteger la economía de Estados Unidos de “prácticas comerciales injustas”.

Asimismo, resaltó que el 10% extra sobre los aranceles ya vigentes entrarán en vigor “en 3 días a partir de hoy”, es decir, a partir del lunes 23 de febrero.

“Con efecto inmediato, todos los aranceles de seguridad nacional de la sección 301 permanecerán y se mantiene su efecto. Hoy firmaré una orden para imponer 10% de arancel global bajo la sección 1122 sobre los aranceles que ya se están cobrando” Donald Trump

Información en desarrollo...