El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) brindó detalles acerca de las condiciones puestas por Estados Unidos para reducir los aranceles al acero y aluminio para el sector automotriz.

De acuerdo con el IMCO, el Departamento de Comercio de Estados Unidos fijó cláusulas bajo las cuales abre la puerta a reducir del 50 al 25% los aranceles al acero y aluminio provenientes de México y Canadá.

Las condiciones de Estados Unidos para reducir al 25% los aranceles al acero y aluminio, según IMCO

A través de un comunicado, el IMCO dio a conocer las condiciones interpuestas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos que deberán cumplir las empresas para reducir del 50 al 25% los aranceles al acero y aluminio destinados al sector automotriz:

Producción hecha en México o Canadá

Suministrar material a fabricantes de autos en Estados Unidos

Cumplir con las reglas del T-MEC

Comprometerse a realizar nuevas inversiones en acero y aluminio en Estados Unidos

El IMCO señaló que será el propio Departamento estadounidense quien defina qué empresas serán acreedoras de este beneficio, así como determinar el tiempo que estará activo.

No obstante, deben garantizar que cumplirán con la certeza de inversión en Estados Unidos, pues de lo contrario el beneficio será retirado de inmediato.

Esta medida podría aplicar hasta que se lleve a cabo la renegociación del T-MEC, cuya cláusula señala la revisión programada para el próximo 1 de julio de 2026.